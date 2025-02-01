Botafogo x Flamengo: tudo o que você precisa saber sobre a final da Supercopa Rei

Em 2024, os clubes se enfrentarem três vezes, sendo uma pelo Cariocão e outras duas pelo Brasileirão. No retrospecto, melhor para o Alvinegro, que venceu as duas últimas partidas, sendo uma por 2 a 0 no Maracanã, e outra em uma goleada por 4 a 1 no Engenhão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, são seis vitórias do Flamengo e quatro do Botafogo.