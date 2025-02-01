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Botafogo x Flamengo: tudo o que você precisa saber sobre a final da Supercopa Rei

O clássico carioca deste domingo (2) vai colocar frente a frente o campeão do Campeonato Brasileiro contra o vencedor da Copa do Brasil, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 17:00

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

01 fev 2025 às 17:00
Botafogo x Flamengo, pelo Brasileirão
Botafogo e Flamengo venceram o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, respectivamente, e dispuraão a Supercopa Rei Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Clássico da Rivalidade marca a primeira final de 2025, que acontece neste domingo (2), entre os rivais cariocas Flamengo e Botafogo, na grande decisão da Supercopa Rei, no Estádio Mangueirão, em Belém, capital do Pará. A final em jogo único entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil acontece a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

O Flamengo é o maior campeão da Supercopa desde a criação, e vai para a quinta final em sete edições do torneio. O Rubro-Negro chega ao confronto com a missão de vencer o clássico e levantar a terceira taça da competição, além do sentimento de revanche pela goleada que sofreu pelo Botafogo no último encontro, por 4 a 1.

Pelo outro lado, o Botafogo volta a uma final nacional e disputa pela primeira vez a competição. O Glorioso passa por uma reformulação de elenco e comissão técnica, tendo perdido muitos jogadores que foram importantes nas conquistas da  Libertadores da América e do Brasileirão, e enxerga a conquista da Supercopa como o pontapé ideal para a temporada de  2025.

Como chegam os times?

O Rubro-Negro vem para a decisão depois de uma vitória por 2 a 0 com o time reserva, em cima do Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira (30), na sua estreia no Maracanã em 2025. O Fogão, por sua vez, venceu o Fluminense no clássico na última quarta-feira (29) por 2 a 1, no Engenhão.

Na temporada, o Flamengo demorou a engrenar no Cariocão, mas vem de uma sequência de três vitórias e soma 10 pontos, ocupando a quarta colocação, a dois pontos do líder Volta Redonda. Logo atrás, em quinto, o Botafogo soma 9 pontos e uma sequência de dois triunfos.

Prováveis escalações

Botafogo: John, Vitinho, Barboza, Lucas Halter (Bastos) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Lobato (Allan), Matheus Martins e Savarino; Igor Jesus. Técnico: Carlos Leiria.

Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta (Plata) e Michael; Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luis.

Retrospecto

O Clássico da Rivalidade é um dos maiores do Brasil, e este será o primeiro encontro entre Fla e Bota em uma final de competição nacional em mais de trinta anos. A última vez aconteceu em 1992, na grande decisão do Campeonato Brasileiro, vencida pelo Mais Querido. No Estadual, os times fizeram cinco finais de Campeonato Carioca recentemente, entre os anos de 2007 e 2013.

Em 2024, os clubes se enfrentarem três vezes, sendo uma pelo Cariocão e outras duas pelo Brasileirão. No retrospecto, melhor para o Alvinegro, que venceu as duas últimas partidas, sendo uma por 2 a 0 no Maracanã, e outra em uma goleada por 4 a 1 no Engenhão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, são seis vitórias do Flamengo e quatro do Botafogo.

Botafogo x Flamengo

  • Data: 02/02/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Mangueirão, Belém-PA
  • Onde assistir: TV Globo e SporTV

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