Com camisa dedicada ao ES, Vasco chega em Vitória com festa da torcida

Hugo Moura parou e deu autógrafos aos torcedores que se expremeram na grade na chegada da delegação Crédito: Carlos Alberto Silva

A delegação do Vasco está em Vitória para o jogo contra o Volta Redonda, válido pela 7ª rodada do Campeonato Carioca 2025. O Cruz-maltino desembarcou na tarde desta sexta-feira(31), no Aeroporto da Capital, mas, por motivos de segurança, os jogadores não passaram pelo saguão. Porém, na frente do hotel, o time foi recepcionado por uma multidão de torcedores, que não economizou na festa.

Uma multidão de vascaínos recebeu o clube na chegada ao hotel, na Praia do canto, nesta sexta-feira (31) Crédito: Carlos Alberto Silva

Na descida do ônibus até a recepção do hotel, Vegetti, Hugo Moura, Coutinho e Jair, falaram com os torcedores.

A última vez que o Kleber Andrade recebeu um confronto entre as duas equipes foi em fevereiro de 2024, quando o Vasco venceu o mesmo Volta Redonda por 2 a 1. A partida foi marcada pelo recorde de público registrado no estádio desde a reinauguração em 2014. No total, 21.255 torcedores acompanharam de perto a partida válida pelo Estadual do Rio.

Os ingressos estão à venda no site www.bilheteriadigital.com e os valores, com taxa, são: R$ 238,00 + R$ 35,70 (inteira), R$ 139,00 + R$ 20,85 (solidária) e R$ 119,00 + R$ 17,85 (meia-entrada).

Onde assistir?

Válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca, o confronto deste sábado (01/02) entre Vasco e Volta Redonda terá transmissão da Band (TV aberta), VascoTV (YouTube) e Premiere (Pay-per-view). A bola rola no Kleber Andrade a partir das 16h30 (de Brasília).

Retrospecto entre Vasco x Volta Redonda

As duas equipes já se enfrentaram 66 vezes em partidas oficiais e o Cruzmaltino tem amplo favoritismo. No retrospecto são 45 vitórias do Gigante da Colina, 12 empates e 9 derrotas. No último encontro, o Vasco venceu por 2 a 1.