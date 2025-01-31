Há 17 anos, Santos de Neymar venceu a Desportiva, mas perdeu para o Vasco no ES

Há 17 anos, Neymar esteve no ES E o Santos venceu a Desportiva em competição de base Crédito: Arte/A Gazeta

O corpo franzino e os dentes com aparelho não escondiam: apesar da expectativa pelo futuro, Neymar, então com 16 anos, ainda era uma menino cheio de sonhos quando visitou o Espírito Santo em 2008. O Santos Futebol Clube permaneceu no Estado por alguns dias para a disputa da Copa Brasil, da categoria Sub-17, enfrentando equipes como Vasco, Cruzeiro e até mesmo o Tupy e a Desportiva Ferroviária.

Quase 17 anos depois de brilhar em gramados capixabas, Neymar da Silva Santos Júnior voltará a vestir a camisa 10 do Santos - número que utilizou durante o campeonato em julho de 2008. O craque volta para o clube que o revelou 12 anos após despedir-se do Brasil rumo à Europa.

O que o tempo não mudou foi a capacidade de Neymar de atrair olhares. Quando chegou ao Estado, o menino era tratado como uma joia e já tinha um valor estipulado: R$ 128 milhões para quem quisesse contratá-lo.

Há 17 anos, Neymar esteve no ES E o Santos venceu a Desportiva em competição de base Crédito: Arte/A Gazeta

Na época, o adolescente concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal A Gazeta e contou sobre as referências no futebol, o sonho de atuar na Europa e o desejo de disputar uma Copa do Mundo.

"Sou apenas um garoto e quero jogar futebol. Espero ir para o profissional o mais rápido possível. Quem sabe ainda em 2008. Quero ser profissional no Santos, jogar bem aqui e aí sim, quem sabe, ir para Europa" Neymar Júnior - Jogador de futebol, em entrevista em 2008

A Gazeta relembra a passagem de Neymar pelo Espírito Santo em 2008 e uma outra visita em 2017 para um show de pagode.

Mesmo enfrentando lesões, que o tiraram de Copa do Mundo e Liga dos Campeões, Neymar segue sendo uma das maiores referências do futebol mundial. Pelo Santos, o craque atuou em 230 partidas, fazendo 138 gols. De 2009 a 2013, Neymar jogou com atletas como Robinho e PH Ganso, mas passou a maior parte do tempo como protagonista do clube da baixada.

No confronto com a Desportiva, Neymar já usava a camisa 10 do Santos, ainda em 2008, e voltará a vestir a 10 do peixe neste retorno à Vila Belmiro Crédito:

O que disse Neymar em 2008?

Não havia dúvidas: aquele adolescente seria um craque do futebol mundial. O Santos, clube tradicional do futebol brasileiro, tinha no camisa 10 a esperança de gols e jogadas brilhantes. Na época, o Real Madrid era um grandes clubes interessados no atleta. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Neymar falou sobre diversos assuntos.

O adolescente de 16 anos elegeu o francês Zidane como ídolo no futebol, mas fez questão de agradecer Robinho por ter "aberto as portas". Na equipe profissional do Santos, Neymar notabilizou-se por usar a camisa 11. Anos depois, na seleção brasileira e no Paris Saint-Germain, da França, preferiu utilizar a 10. Durante a entrevista, em 2008, o atleta afirmou: "Não ligo para isso (número da camisa). Quero é ajudar o time. Mas gosto dos números 7, 10 e 11".

Treino de Neymar em 2008 no Espírito Santo

A dois anos da Copa do Mundo da África do Sul, Neymar relatou que pensava em disputar o campeonato. "Terei 18 anos até lá e se mostrar serviço no Santos, tenho condições de estar no grupo", afirmou. O então técnico da seleção, Dunga, não convocou Neymar e Paulo Henrique Ganso, jogadores do Santos em alta naquele ano.

Desportiva "deu sofoco" no Santos de Neymar

Neymar e companhia estiveram no Espírito Santo em 2008 para a disputa da Copa Brasil Sub-17. O campeonato durou alguns dias e o clube do Estado de São Paulo jogou contra Tupy, Cruzeiro, Desportiva e Vasco. Neymar era a maior atração. Alguns jogos foram disputados no Estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, casa do Vitória Futebol Clube.

Neymar marcou e Santos venceu Desportiva

Neymar cumpriu o que era esperado: foi decisivo na maior parte dos jogos que disputou no Espírito Santo. Mas a caminhada do Santos até a final não foi tão simples assim. Nas quartas de final, por exemplo, o time enfrentou a Desportiva Ferroviária e empatou no tempo normal por 2 a 2. Neymar marcou duas vezes. Martinelli e Pedro Lucas balançaram as redes para o time grená. Nos pênaltis, o Santos venceu por 4 a 3 e avançou para a semi. Após a partida, o craque elogiou o time capixaba.

"A gente sabia que não seria fácil. A Desportiva tem um bom time e muitos bons jogadores como o Léo Leite e o Pedro Lucas" Neymar Júnior - Após o jogo contra a Desportiva em 2008

O resultado das quartas de final não foi o esperado pelos capixabas. A Desportiva Ferroviária ficou pelo caminho, mas quem esteve naquele partida segue contando a história do dia que enfrentou Neymar. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o técnico Cleiton Marcelino, que comandava a Desportiva na época, lembrou como foi o jogo e ressaltou que, mesmo aos 16 anos, Neymar já "desequilibrava".

"A multa do Neymar era milionária e só se falava nele, também no Coutinho do Vasco. Desde aquela época, Neymar já demonstrava muita qualidade, ele já desequilibrava, já tínhamos noção disso. Os atletas eram bons, mas ele carregava o time do Santos" Cleiton Marcelino - Técnico da Desportiva Ferroviária em 2008

Cleiton Marcelino afirma que ainda tentou promoveu uma marcação individual do craque para evitar que ele brilhasse contra a Tiva. Mas não foi o suficiente. "Ele conseguia se desmarcar, tanto que neste jogo ele fez dois gols", disse.

Na semifinal, o Santos bateu o Cruzeiro por 2 a 0 no Salvador Costa e garantiu a vaga na final. Do outro lado da chave, Vasco e Botafogo se enfrentaram no Estádio do Bambu, em Aracruz, em busca da vaga na decisão.

Além de Neymar, outro craque brilhou em Vitória

O Santos não teve vida fácil em Vitória. Além das dificuldades na partida contra a Desportiva, a grande decisão não terminou conforme a expectativa do alvinegro. O Vasco da Gama venceu o Santos por 2 a 1 no Salvador Costa e gritou campeão. A equipe do Rio de Janeiro tinha em campo o volante Alan, atualmente no Botafogo, e Philipe Coutinho, o grande astro da equipe. Coutinho, aliás, voltou para "casa" antes de Neymar. Desde 2024, o meia-atacante veste a camisa do Vasco da Gama.

Neymar e Coutinho em final de Copa Brasil Sub-17 no Espírito Santo Crédito: Cedoc | A Gazeta

Mais de 2 mil torcedores compareceram ao Estádio Salvador Costa, em Vitória, naquele 28 de julho de 2008, data da final da Copa Brasil Sub-17. João Marcos e Willen marcaram para o clube carioca. Neymar descontou com um gol de falta. Depois da partida, Coutinho falou sobre o sentimento de vestir a camisa do Vasco.

"Devo muito ao Vasco e ver toda esta torcida feliz é muito gratificante" Philipe Coutinho - Jogador do Vasco da Gama

O jornal A Gazeta da época relatou a reação de Neymar após perder a final. O craque ficou sentado na beira do gramado e disse à reportagem: "faltou muita coisa para acertar".

Apesar da derrota, a amizade entre Neymar e Coutinho se fortaleceu ao longo do tempo. Os dois jogaram juntos em algumas oportunidades na seleção brasileira.

"Menino Ney" virou "jovem" e voltou ao ES para show de Thiaguinho

Alguns anos depois da Copa Brasil Sub-17, Neymar voltou ao Espírito Santo. De férias após o fim da temporada na Europa, em 2017, Neymar e Gabriel Jesus visitaram o Estado para o show "Tardezinha", do cantor Thiaguinho. O repórter fotográfico de A Gazeta Vitor Jubini esteve no Álvares Cabral, onde o show foi realizado, e registrou cenas do craque.

Neymar esteve no ES para show de Thiaguinho

No início da tarde daquele dia 24 de junho, Neymar esteve em uma churrascaria na Enseada do Suá. As fotos da época mostram que o jogador precisou ter a segurança reforçada. Neymar curtiu o show ao lado de amigos e até cantou com Thiaguinho. Faltando poucas músicas para o fim do show, o atleta deixou o local em uma van.

Neymar colecionou títulos mundo afora, mas sofreu com lesões

Entre 2013 e 2025, Neymar teve uma carreira marcada por conquistas expressivas e lesões significativas. Saiu do Santos rumo ao Barcelona em 2013, onde, ao lado de Messi e Suárez, conquistou títulos como a Liga dos Campeões (2014/15) e dois campeonatos nacionais. Em 2017, tornou-se a transferência mais cara da história ao chegar ao Paris Saint-Germain, da França, vencendo cinco campeonatos franceses e outras competições nacionais.

No entanto, desde a chegada a Paris, enfrentou diversas lesões, incluindo fraturas no metatarso e entorses no tornozelo. Em 2023, transferiu-se para o Al Hilal, na Arábia Saudita, mas uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, sofrida em outubro daquele ano, limitou a participação a apenas sete jogos pelo clube.