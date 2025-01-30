Neymar posta vídeo emocionante e confirma retorno ao Santos

Em vídeo emocionante, o craque e camisa 10 da Seleção Brasileira confirmou o seu retorno ao Santos, clube onde foi revelado. Na postagem em suas redes sociais anunciou a volta para casa depois de 12 anos, e vê o clube da Baixada Santista como o único lugar que pode prepará-lo para o caminho e desafios dos próximos anos.