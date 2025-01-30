Neymar posta vídeo emocionante e confirma retorno ao Santos

Em vídeo emocionante, o craque e camisa 10 da Seleção Brasileira confirmou o seu retorno ao Santos, clube onde foi revelado. Na postagem em suas redes sociais anunciou a volta para casa depois de 12 anos, e vê o clube da Baixada Santista como o único lugar que pode prepará-lo para o caminho e desafios dos próximos anos.
O clube agora trabalha nos detalhes da apresentação do craque à torcida. A programação para sexta é a seguinte:
- 9h - Chegada no Aeroporto de Guarulhos em voo fretado, vindo de Riad;
- Embarque para Santos de helicóptero, sem contato com a torcida no aeroporto;
- Assinatura de contrato com o Santos na Vila Belmiro, na presença da família e diretoria santista;
- Anúncio oficial do Santos após a assinatura de contrato, convocando a torcida para o show que será feito à tarde no estádio;
- À tarde e noite, presença no evento na Vila Belmiro e apresentação à torcida.