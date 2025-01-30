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Neymar posta vídeo emocionante e confirma retorno ao Santos

O atacante postou um vídeo nas redes sociais confirmando o acerto com o clube que o revelou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2025 às 16:51

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 16:51

Neymar no vestiário do Santos que homenageia Pelé
Neymar no vestiário do Santos que homenageia Pelé Crédito: Reprodução
Em vídeo emocionante, o craque e camisa 10 da Seleção Brasileira confirmou o seu retorno ao Santos, clube onde foi revelado. Na postagem em suas redes sociais anunciou a volta para casa depois de 12 anos, e vê o clube da Baixada Santista como o único lugar que pode prepará-lo para o caminho e desafios dos próximos anos. 
O clube agora trabalha nos detalhes da apresentação do craque à torcida. A programação para sexta é a seguinte:
  • 9h - Chegada no Aeroporto de Guarulhos em voo fretado, vindo de Riad;
  • Embarque para Santos de helicóptero, sem contato com a torcida no aeroporto;
  • Assinatura de contrato com o Santos na Vila Belmiro, na presença da família e diretoria santista;
  • Anúncio oficial do Santos após a assinatura de contrato, convocando a torcida para o show que será feito à tarde no estádio;
  • À tarde e noite, presença no evento na Vila Belmiro e apresentação à torcida.

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