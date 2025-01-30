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Planejamento

Caixinha quer Neymar solto e com pouca responsabilidade defensiva no Santos

A ideia de Caixinha é ter Neymar solto, com liberdade para se movimentar e o mais próximo possível do gol adversário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2025 às 13:05

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 13:05

O técnico Pedro Caixinha já começa a preparar o Santos para receber Neymar.
Neymar faz treinamentos físicos no Al-Hilal
Neymar faz treinamentos físicos no Al-Hilal Crédito: Divulgação

CAMISA 10 QUE NÃO PRECISA MARCAR

Caixinha projeta Neymar como meia armador do Santos e com pouca responsabilidade defensiva.
O treinador espera por uma conversa com o astro para definir o posicionamento de fato, mas a tendência é de Neymar mais centralizado.
Neymar como meia começou no PSG e se estendeu para a seleção brasileira e também nos poucos jogos realizados pelo Al-Hilal. Ele costumava atuar pela ponta esquerda.
A ideia de Caixinha é ter Neymar solto, com liberdade para se movimentar e o mais próximo possível do gol adversário.
Temos muito claro onde ele vai jogar, temos claro como vai chegar. Ainda não tive a chance de falar com ele, não me foi apresentado. Teremos todo o gosto de falar com ele depois que estiver conosco. Não quero que ele saiba do que estou a dizer dessa forma. Estamos muito satisfeitos de receber um jogador como Neymar, vai dar dinâmicas diferentes para o nosso time Caixinha
O comandante santista conversou com o compatriota Jorge Jesus e ouviu boas referências sobre Neymar. A intenção foi saber se o atleta está bem fisicamente.
Há a chance de Neymar estrear já contra o Botafogo-SP, na próxima quarta-feira (5), na Vila Belmiro. A data marca o aniversário de 33 anos do Menino da Vila.

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