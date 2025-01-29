Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Neymar adia retorno e Santos organiza apresentação dupla para o craque
Adiado

Neymar adia retorno e Santos organiza apresentação dupla para o craque

O craque era esperado nesta quarta no Brasil, mas deve chegar entre a noite de quinta e o início da manhã de sexta em São Paulo
Agência FolhaPress

29 jan 2025 às 18:00

 Neymar deve chegar ao Brasil na sexta-feira (31) para apresentação no Pacaembu e na Vila Belmiro. Ele adiou seu voo e deve chegar para uma apresentação dupla nos dois estádios.
A Vila Belmiro está sendo preparada para a apresentação de Neymar na volta do craque ao Santos Crédito: Reuters/Folhapress

O que aconteceu

Neymar era esperado nesta quarta no Brasil, mas deve chegar entre a noite de quinta e o início da manhã de sexta em São Paulo. O Santos ainda organiza a programação, porém, a ideia é fazer uma apresentação dupla no Pacaembu e Vila Belmiro no mesmo dia da chegada do craque.
O evento no Pacaembu ocorreria entre 11h e 12h, enquanto na Vila Belmiro a festa aconteceria entre o fim de tarde e o início da noite. Os organizadores correm contra o tempo para prepararem surpresas e criarem interação e conexão entre Neymar e seus fãs.
O clube deve acertar esses detalhes ainda nesta quarta (29) e a tendência é que o anúncio oficial seja na quinta-feira.
Neymar também deve estar presente na Vila Belmiro no clássico diante do São Paulo, no sábado. Há a expectativa de que ele estreie por alguns minutos diante do Botafogo-SP, dia 5, também na Vila.
O Menino da Vila volta, a princípio, para um contrato de seis meses após rescindir no Al-Hilal. O Santos tentará convencê-lo a ficar até a Copa do Mundo de 2026.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol neymar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados