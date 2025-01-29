Danilo já pode estrear pelo Flamengo na Supercopa contra o Botafogo? Entenda

Danilo foi anunciado pelo Flamengo na tarde desta quarta-feira (29), e o torcedor já está ansioso pela estreia do mais novo defensor do clube, principalmente pensando no clássico contra o Botafogo valendo o título da Supercopa Rei, neste domingo (2). Com o prazo curto para a inscrição do atleta, fica a dúvida sobre a participação do defensor no jogo único.
Segundo o regulamento da CBF, o prazo limite de inscrição de jogadores na Supercopa é até o dia 31 de janeiro. Desta forma, Danilo precisa estar regularizado no BID (Boletim Informativo da CBF) até esta data estar disponível. Agora, o Flamengo possui pouco mais de 48 horas para inscrever o atleta, além de ainda não se saber quais as condições físicas para estrear no final de semana.
Danilo não entra em campo desde o dia 14 de dezembro, quando jogou por 86 minutos no empate com a Venezia, enquanto defendia as cores da Juventus. O defensor ainda não jogou em 2025 e, se ficar à disposição para Supercopa, ele terá apenas três dias de treinamento com o restante do elenco rubro-negro.