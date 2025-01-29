Danilo já pode estrear pelo Flamengo na Supercopa contra o Botafogo? Entenda

Segundo o regulamento da CBF, o prazo limite de inscrição de jogadores na Supercopa é até o dia 31 de janeiro. Desta forma, Danilo precisa estar regularizado no BID (Boletim Informativo da CBF) até esta data estar disponível. Agora, o Flamengo possui pouco mais de 48 horas para inscrever o atleta, além de ainda não se saber quais as condições físicas para estrear no final de semana.