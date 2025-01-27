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Perto de acertar com o Flamengo, Danilo se despede da Juventus: 'Adeus, Velha Senhora'

De acordo com o site "Ge", Danilo já é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira, para realizar os exames médicos e assinar um contrato de dois anos com a equipe carioca
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2025 às 20:36

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 20:36

O defensor Danilo se despediu da Juventus nesta segunda-feira. O jogador publicou uma mensagem de adeus ao clube italiano nas redes sociais e deve ser anunciado em breve como reforço do Flamengo para a sequência da temporada.
Danilo se despediu da Juventus e agora é esperado no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo
Danilo se despediu da Juventus e agora é esperado no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo Crédito: Uaifoto/Folhapress
De acordo com o site "Ge", Danilo já é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira, para realizar os exames médicos e assinar um contrato de dois anos com a equipe carioca.
"Adeus, Velha Senhora", publicou o jogador em suas redes sociais nesta segunda. "Agradeço de todo coração pela forma como fui acolhido, respeitado e pelo vínculo que construímos durante minha trajetória, onde sempre me senti seu representante em campo. Cada vez que ouvia o hino cantado por vocês no estádio eu me emocionava", recordou.
Danilo chegou na Juventus em 2019. Pelo time, o defensor conquistou um Campeonato Italiano, uma Supercopa da Itália e duas Copas da Itália. Na Europa, o atleta também tem passagens por Porto, Real Madrid e Manchester City.
No futebol brasileiro, Danilo vestiu as camisas de América-MG e Santos. O Flamengo espera contar com o jogador já na final da Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, no dia 2 de fevereiro. O interesse do clube no atleta passa pela provável venda do lateral Wesley. Destaque do time, o jovem atleta vem sendo alvo de seguidos interesses de clubes do exterior.
Danilo estava atuando como zagueiro na Juventus, mas também pode jogar na lateral-direita. No Flamengo, ele chega para substituir Fabrício Bruno, que aceitou a proposta do Cruzeiro nesta janela de transferências.

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