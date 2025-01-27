"Eu sou bom, meu empresário que é ruim”, diz meia com passagem pelo ES após golaço

Matheus Firmino, do Jacuipense Crédito: Foto: Reprodução / TVE

O meia Matheus Firmino, de 25 anos, chamou atenção do público ao marcar um golaço de falta na vitória do Jacuipense sobre o Juazeirense, pelo Campeonato Baiano, nesse domingo (26). Após balançar as redes, o jogador deu uma declaração inusitada para as câmeras da TVE.

"Eu sou bom. Meu empresário que é ruim" Matheus Firmino - Meia do Jacuipense-BA

A frase rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando reações divertidas entre torcedores e profissionais do futebol. Mas, logo após o jogo, o jogador explicou que tudo não passou de uma brincadeira, inspirada por um comentário feito por um colega na concentração.

"Rapaz, cadê esse cara? Hugo, cara! Na concentração ele falou que o empresário dele tinha falado essa frase. Se acontecesse de eu fazer o gol, eu ia falar isso. Não entendam mal, meus empresários Chico e Felipe. É uma brincadeira. Tamo junto", – declarou o jogador.

O golaço e a frase

No Campeonato Baiano, Matheus Firmino meteu um golaço pelo Jacuipense. Na comemoração ele falou o seguinte:



"Eu sou bom. Meu empresário que é ruim." pic.twitter.com/udVDV2nxeT — ⚽ (@DoentesPFutebol) January 26, 2025

Passagem pelo futebol capixaba

Agora brilhando na Jacuipense, Matheus Firmino construiu sua carreira em diversos clubes, muitos deles no Espírito Santo, onde deu os primeiros passos no futebol. O meia vestiu as camisas de equipes como Vilavelhense, Real Noroeste, Nova Venécia, Serra, Jaguaré e Aster Brasil. Foi campeão capixaba em 2023 pelo Real Noroeste.

Além disso, Firmino acumulou atuações por clubes de Minas Gerais, como Democrata-GV, CA Patrocinense e Itabirito, e também no Velo Clube, de São Paulo, antes de chegar à equipe baiana nesta temporada.