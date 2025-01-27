"Eu sou bom, meu empresário que é ruim”, diz meia com passagem pelo ES após golaço

O meia Matheus Firmino, de 25 anos, chamou atenção do público ao marcar um golaço de falta na vitória do Jacuipense sobre o Juazeirense, pelo Campeonato Baiano, nesse domingo (26). Após balançar as redes, o jogador deu uma declaração inusitada para as câmeras da TVE.
"Eu sou bom. Meu empresário que é ruim"
A frase rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando reações divertidas entre torcedores e profissionais do futebol. Mas, logo após o jogo, o jogador explicou que tudo não passou de uma brincadeira, inspirada por um comentário feito por um colega na concentração.
"Rapaz, cadê esse cara? Hugo, cara! Na concentração ele falou que o empresário dele tinha falado essa frase. Se acontecesse de eu fazer o gol, eu ia falar isso. Não entendam mal, meus empresários Chico e Felipe. É uma brincadeira. Tamo junto", – declarou o jogador.
O golaço e a frase
No Campeonato Baiano, Matheus Firmino meteu um golaço pelo Jacuipense. Na comemoração ele falou o seguinte:— ⚽ (@DoentesPFutebol) January 26, 2025
"Eu sou bom. Meu empresário que é ruim." pic.twitter.com/udVDV2nxeT
Passagem pelo futebol capixaba
Agora brilhando na Jacuipense, Matheus Firmino construiu sua carreira em diversos clubes, muitos deles no Espírito Santo, onde deu os primeiros passos no futebol. O meia vestiu as camisas de equipes como Vilavelhense, Real Noroeste, Nova Venécia, Serra, Jaguaré e Aster Brasil. Foi campeão capixaba em 2023 pelo Real Noroeste.
Além disso, Firmino acumulou atuações por clubes de Minas Gerais, como Democrata-GV, CA Patrocinense e Itabirito, e também no Velo Clube, de São Paulo, antes de chegar à equipe baiana nesta temporada.
O golaço de falta e a frase descontraída de Firmino trouxeram destaque ao meia, que já é visto como peça importante no elenco do Jacuipense. Apesar da brincadeira, o jogador demonstrou respeito pelos empresários que o acompanham e reforçou o bom ambiente dentro do grupo.