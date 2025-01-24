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Rodrigo César completa 100 jogos na carreira de técnico, contra o Rio Branco

Treinador da Desportiva Ferroviária busca mais uma vitória, agora contra o x-clube, pelo Capixaba 2025
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2025 às 16:24

Publicado em 24 de Janeiro de 2025 às 16:24

Rodrigo César e o novo treinador da Desportiva
Rodrigo César e o novo treinador da Desportiva Crédito: Divulgação/Desportiva Ferroviária
O clássico diante do Rio Branco-ES, neste sábado, pelo Campeonato Capixaba 2025, será especial para o treinador Rodrigo César. Além de enfrentar o seu ex-clube, onde ano passado conquistou o título, o comandante da Desportiva Ferroviária também completará 100 jogos como técnico profissional. O ex-volante estreou na função de treinador, na Série D do Brasileirão, em 2020, quando assumiu interinamente o Vitória-ES. Na ocasião, o Alvianil venceu o Operário VG, por 2 a 1 (assista), no Salvador Costa.
De lá para cá, Rodrigo também dirigiu o Rio Branco VN, o Aster na Copinha, retornou ao Vitória, onde ficou entre 2022 e 23, passou pelo Serra e, em 2024, comandou o Rio Branco-ES, na conquista do Campeonato Capixaba. Às vésperas do 100º jogo na carreira de treinador, com um aproveitamento de 61,9%, Rodrigo César comemora a marca.
"Estou feliz em atingir essa marca de 100 jogos, uma carreira difícil. A gente vem conseguindo sobreviver e entregando resultados às equipes que a gente trabalha, com títulos. Então, com certeza vai ser um jogo muito especial para mim", disse ele. Ao todo, foram 54 vitórias, 22 empates e 23 derrotas ao longo da carreira, anotando 180 gols e com um aproveitamento de 61,9%;
O jogo 100 da carreira de Rodrigo César não poderia ser melhor: Rio Branco x Desportiva, o maior clássico do futebol capixaba. "É o maior clássico do Espírito Santo. Eu estar completando 100 jogos nesse clássico para mim é uma satisfação enorme. Espero que façamos um grande jogo e consigamos o resultado positivo, que é o que nos interessa", completa;
A Desportiva Ferroviária chega para o jogo deste sábado confiante, após derrotar o Vitória-ES, por 1 a 0, na estreia do Campeonato Capixaba. "A sequência é difícil, todos os jogos muito difíceis, vencemos um clássico, que é muito importante nos dar confiança para a sequência. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo e nos preparamos muito. Esperamos que a equipe esteja muito melhor no clássico e que a gente esteja com a energia lá em cima, concentrado para fazer um grande jogo e buscar resultado positivo", disse Rodrigo.

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