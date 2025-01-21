Após 45 anos, Vitória e Rio Branco voltam a se enfrentar em uma competição nacional

Vitória e Rio Branco duelaram apenas uma única vez em uma compatição nacional há 45 anos Crédito: Fernando Madeira

Rio Branco e Vitória protagonizam o clássico mais antigo do futebol capixaba, e se enfrentam pela primeira vez no ano nesta quarta-feira (22), a partir das 19h, em uma partida de mata-mata, pela primeira fase da Copa Verde 2025. O Vi-Rio de número 366 marca a volta das equipes duelando em uma competição nacional após 45 anos.

A última vez foi no dia 23 de fevereiro de 1980, em um jogo válido pelo grupo E da Taça de Prata, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro da época. Neste jogo, que teve mais de dois mil expectadores no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, os times terminaram empatados por 1 a 1. Corró foi o autor do gol do Brancão, enquanto Evaldo foi às redes pelo Alvianil.

Outros torneios

Doze anos antes, em 1968, os times também mediram forças em outra competição oficial de caráter inter-regional: o Torneio Centro-Sul, organizado pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), a CBF da época.

A competição visava definir um dos representantes da única edição do Torneio dos Campeões da CBD, disputado entre 1969 e 1970. Além do Rio Branco e Vitória, a Desportiva Ferroviária também estava presente na competição, que contou com equipes de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Neste campeonato, o Brancão e o Alvianil caíram no mesmo grupo, e o Vi-Rio aconteceu duas vezes, sendo o primeiro um triunfo para o Rio Branco por 1 a 0 no dia 16 de novembro; e um empate por 1 a 1 no dia 1º de dezembro. O Rio Branco terminou como líder da chave e pegou o Vila Nova-MG nas semifinais, onde perdeu por 2 a 0 no agregado.

Ainda em 1980, os times se encontraram um mês depois do Brasileirão, no Torneio Medrado Dias, um quadrangular que também contava com Itabuna-BA e Goytacaz-RJ. Na competição, que não tinha tanta relevância em um contexto do futebol brasileiro, o Rio Branco venceu o primeiro jogo, no dia 16 de abril, por 1 a 0; depois, no jogo de returno, o Vitória se saiu melhor, repetindo o placar de 1 a 0 no dia 14 de maio de 1980.

Retrospecto recente

Em 2024, os times se enfrentaram em quatro oportunidades, sendo uma vez pelo Capixabão e outras três pela Copa Espírito Santo. Em fevereiro, jogo válido pelo Estadual, o Capa-Preta venceu por 1 a 0; depois, dois empates por 0 a 0 e, por fim, um triunfo alvanil por 2 a 1 fora de casa. Ao todo, já são 365 clássicos, sendo 169 vitórias do Rio Branco, 86 do Vitória e 110 empates.

Vi-Rio disputado em 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Copa Verde 2025

Os rivais centenários se enfrentam, nesta quarta-feira (22), às 19h, no Estádio Salvador Costa, pela Copa Verde 2025. Os ingressos para o jogo único, da primeira fase, estão à venda em pontos físicos e on-line, e poderão ser adquiridos, de forma antecipada, na Casa Vitória (Vitória) e nas lojas Baú do Cabeleira (Vila Velha) e Ademar Cunha (Cariacica).

No site nossoticket.com.br também é possível comprar as entradas para o jogo. No dia da partida também haverá venda de ingressos na bilheteria do estádio, mas apenas para torcedores do Alvianil.

Por estar melhor posicionado no Ranking de Clubes da CBF, o Alvianil tem o mando de campo da partida. De acordo com o regulamento, quem vencer avança para as oitavas de final, onde enfrentará o Goiás. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis.