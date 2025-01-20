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Futebol

Capixaba vence Jaguaré em jogo polêmico na estreia do Estadual

Jobson e Batioja marcaram os gols da vitória do Tubarão na estreia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2025 às 18:25

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 18:25

Jaguaré x Capixaba, pelo Estadual 2025
Capixaba x Jaguaré, pelo Estadual 2025 Crédito: VITOR ALMEIDA
Por Tiago Taam
De volta à elite do Espírito Santo, o Capixaba estreou com o pé direito. Fora de casa, o Tubarão venceu o Jaguaré, por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira, em partida realizada no estádio Conilon. O jogo terminou com expulsões e polêmicas no primeiro gol, marcado pelo atacante Jobson.
Aconteceu de tudo nos primeiros 45 minutos disputados no estádio Conilon. Aos 14 minutos, Jobson colocou o Capixaba na frente em lance polêmico. Após o gol marcado, o zagueiro Kainandro e o técnico Giuliano Pariz, ambos do Jaguaré, foram expulsos por reclamação acintosa. Na saída do gramado, o defensor chegou a agredir o quarto árbitro. A confusão, no entanto, não tirou o Tricolor da partida. Os mandantes mantiveram a partida equilibrada.
Apesar do cansaço de jogar praticamente uma partida inteira em inferioridade numérica, o Jaguaré não se abateu. Em casa, o Jaguaré seguiu buscando o empate e teve algumas chances para deixar tudo igual. No entanto, já no fim do jogo, o Capixaba matou o duelo, com gol marcado por Adrián Batioja.
A volta do Capixaba à primeira divisão estadual começou de forma triunfal. Com o triunfo por 2 a 0, o Tubarão se tornou o novo líder do torneio pelo critério de saldo de gols. Enquanto isso, o Jaguaré passa a ocupar a lanterna da tabela de classificação. O Capixaba visita o Nova Venécia, nesta sexta-feira, às 19h, pela segunda rodada do Campeonato Capixaba, no estádio Emílio Nemer, em Castelo. Enquanto isso, o Jaguaré visita o Vilavelhense, domingo, às 18h, no Engenheiro Araripe.

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