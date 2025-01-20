Capixaba vence Jaguaré em jogo polêmico na estreia do Estadual

Capixaba x Jaguaré, pelo Estadual 2025 Crédito: VITOR ALMEIDA

Por Tiago Taam

De volta à elite do Espírito Santo, o Capixaba estreou com o pé direito. Fora de casa, o Tubarão venceu o Jaguaré, por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira, em partida realizada no estádio Conilon. O jogo terminou com expulsões e polêmicas no primeiro gol, marcado pelo atacante Jobson.

Aconteceu de tudo nos primeiros 45 minutos disputados no estádio Conilon. Aos 14 minutos, Jobson colocou o Capixaba na frente em lance polêmico. Após o gol marcado, o zagueiro Kainandro e o técnico Giuliano Pariz, ambos do Jaguaré, foram expulsos por reclamação acintosa. Na saída do gramado, o defensor chegou a agredir o quarto árbitro. A confusão, no entanto, não tirou o Tricolor da partida. Os mandantes mantiveram a partida equilibrada.

Apesar do cansaço de jogar praticamente uma partida inteira em inferioridade numérica, o Jaguaré não se abateu. Em casa, o Jaguaré seguiu buscando o empate e teve algumas chances para deixar tudo igual. No entanto, já no fim do jogo, o Capixaba matou o duelo, com gol marcado por Adrián Batioja.