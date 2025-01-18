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No Araripe

Desportiva vence clássico contra o Vitória e começa o Capixabão com o pé direito

Time grená bateu o Alvianil na estreia do Campeonato Capixaba por 1 a 0 e assumiu a liderança parcial na primeira rodada.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2025 às 19:08

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 19:08

Capixabão
A Desportiva venceu o Vitória na estreia do Capixabão 2025 Crédito: Henrique Mantovanelli/FES
No clássico que marcou o primeiro dia do Capixabão 2025, a Desportiva Ferroviária se saiu melhor para cima do Vitória. O jogo, que aconteceu na tarde deste sábado (18), no Engenheiro Araripe, foi o segundo da primeira rodada, e Tiva venceu por 1 a 0 o Alvianil e somou três pontos importantes na estreia.
Com um placar magro e uma partida marcada por equilíbrio e poucas finalizações ao gol, a vitória grená saiu dos pés de Cássio, meia-atacante que veste a camisa número 7, que aproveitou o contra-ataque da Locomotiva depois de um roubo de bola no meio de campo e tocou na saída do goleiro Paulo Henrique.

O jogo

Durante o primeiro tempo, a Desportiva Ferroviária manteve mais posse de bola, mas não converteu em grandes chances. Em contrapartida, o Vitória soube se defender bem durante maior parte da primeira etapa e, com jogadas de velocidade principalmente pelo lado esquerdo do campo, chegou com muito perigo na área grená. Porém, quem balançou as redes foi a Locomotiva, no minuto 47, com Cássio.
Capixabão
No clássico no Araripe a Desportiva levou a melhor sobre o Alvianil  Crédito: Henrique Mantovanelli/FES
Na volta para a segunda etapa, ambas equipes imprimiram um ritmo mais intenso de jogo. A Desportiva arriscou arremates de longe com muito perigo à meta alvianil, enquanto o Vitória quase chegou ao empate com Wedson aos 13 minutos, mas Andrey fez uma brilhante defesa.
Depois, aos 22 minutos, Tony encobriu o goleiro grená e, em baixo da trave, o zagueiro Rodrigo Rocha conseguiu tirar a bola de forma milagrosa e que evitou a igualdade no placar.
Ainda no segundo tempo, Zé Gatinha teve uma grande oportunidade, quando driblou o goleiro Paulo Henrique mas chutou na trave. Dez minutos depois, João Guilherme também conseguiu tirar o guarda-redes alvianil mas chutou para fora com o gol aberto.

Próximos compromissos

A Desportiva Ferroviária volta a campo no próximo sábado (25), em clássico contra o Rio Branco, pela segunda rodada do Estadual. Já o Vitória também enfrenta o Capa-Preta, nesta quarta-feira (22), pela primeira fase da Copa Verde, no Salvador Costa.

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