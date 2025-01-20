Vitória-ES x Rio Branco-ES: preços e locais de venda de ingressos para jogo da Copa Verde

Vitória-ES x Rio Branco-ES Crédito: Foto: Guilherme Kenzo e Rio Branco AC

Os rivais centenários Vitória-ES e Rio Branco-ES se enfrentam, nesta quarta-feira, às 19h, no estádio Salvador Costa, pela Copa Verde 2025. Os ingressos para o jogo único, da primeira fase, estão à venda em pontos físicos e on-line.

Quais os locais de venda de ingressos?

Os ingressos para a partida da Copa Verde poderão ser adquiridos, de forma antecipada, na Casa Vitória (Vitória) e nas lojas Baú do Cabeleira (Vila Velha) e Ademar Cunha (Cariacica), a partir das 12h desta segunda-feira. No site nossoticket.com.br também é possível comprar as entradas para o jogo do torneio regional.

Na quarta-feira, dia da partida, haverá venda de ingressos na bilheteria do estádio Salvador Costa, apenas para torcedores do Vitória-ES.

Quais são os preços dos ingressos?

Os ingressos para o jogo da Copa Verde são comercializados, em pontos físicos, aos valores de: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Na compra on-line, o preço é o mesmo, mas o site nossoticket.com.br cobra uma taxa de operação de R$ 7,20 (adicional ao valor da entrada inteira) e R$ 3,60 (sobre o preço da meia-entrada).

Quem tem direito à meia-entrada?

Têm direito à meia-entrada: Estudantes; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Doadores de sangue; Profissionais do Magistério da rede pública e privada; Pessoas com deficiência e autistas, com os seus respectivos acompanhantes; Jornalistas e radialistas; e torcedores trajando uma camisa do Vitória-ES. Crianças de até dois anos de idade não pagam.

Vitória-ES x Rio Branco-ES pela Copa Verde 2025