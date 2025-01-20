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Vitória-ES x Rio Branco-ES: preços e locais de venda de ingressos para jogo da Copa Verde

Partida da primeira fase da competição regional acontece nesta quarta-feira, no estádio Salvador Costa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2025 às 09:49

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 09:49

Vitória-ES x Rio Branco-ES Crédito: Foto: Guilherme Kenzo e Rio Branco AC
Os rivais centenários Vitória-ES e Rio Branco-ES se enfrentam, nesta quarta-feira, às 19h, no estádio Salvador Costa, pela Copa Verde 2025. Os ingressos para o jogo único, da primeira fase, estão à venda em pontos físicos e on-line.

Quais os locais de venda de ingressos?

Os ingressos para a partida da Copa Verde poderão ser adquiridos, de forma antecipada, na Casa Vitória (Vitória) e nas lojas Baú do Cabeleira (Vila Velha) e Ademar Cunha (Cariacica), a partir das 12h desta segunda-feira. No site nossoticket.com.br também é possível comprar as entradas para o jogo do torneio regional.
Na quarta-feira, dia da partida, haverá venda de ingressos na bilheteria do estádio Salvador Costa, apenas para torcedores do Vitória-ES.

Quais são os preços dos ingressos?

Os ingressos para o jogo da Copa Verde são comercializados, em pontos físicos, aos valores de: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Na compra on-line, o preço é o mesmo, mas o site nossoticket.com.br cobra uma taxa de operação de R$ 7,20 (adicional ao valor da entrada inteira) e R$ 3,60 (sobre o preço da meia-entrada).

Quem tem direito à meia-entrada?

Têm direito à meia-entrada: Estudantes; Idosos com idade igual ou superior a 60 anos; Doadores de sangue; Profissionais do Magistério da rede pública e privada; Pessoas com deficiência e autistas, com os seus respectivos acompanhantes; Jornalistas e radialistas; e torcedores trajando uma camisa do Vitória-ES. Crianças de até dois anos de idade não pagam.

Vitória-ES x Rio Branco-ES pela Copa Verde 2025

Vitória-ES e Rio Branco-ES fazem o jogo único da primeira fase da Copa Verde 2025. Por estar melhor posicionado no Ranking de Clubes da CBF, o Alvianil tem o mando de campo da partida. De acordo com o regulamento, que vencer avança para as oitavas de final. Em caso de empate, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Quem passar vai enfrentar o Goiás, na sequência do torneio estadual.

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