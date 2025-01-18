Nova Venécia mostra força em casa e vence o Rio Branco na abertura do Capixabão

Na abertura do Campeonato Capixaba 2025, o Nova Venécia venceu o Rio Branco pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por “Costela” aos 20 minutos do segundo tempo.
Em partida marcada pelo forte calor na cidade do Noroeste capixaba, o time da casa soube aproveitar das chances criadas e superou o Capa-Preta no Zenor Pedrosa, na tarde deste sábado (18).
Equilíbrio
A etapa inicial terminou sem gols. No início do jogo, o Nova Venécia começou melhor. Em duas escapadas pela esquerda, o Leão causou perigo na defesa visitante.
A melhor oportunidade dos mandantes foi em finalização de Rian, após escanteio cobrado, quando teve a finalização desviada. Após os 10 minutos iniciais, o Rio Branco acordou e deu trabalho com Jacó, por três vezes. O centroavante até chegou a marcar, mas havia impedimento no lance.
Segundo tempo
A segunda etapa começou muito movimentada, o Nova Venécia novamente começou melhor, indo para cima, ao mesmo tempo que o goleiro Marcos Vinicius salvava nos contra-golpes do Rio Branco.
O jogo era equilibrado, mas coube a Costela tirar o zero do placar. Após escanteio cobrado, o camisa 17, que havia entrado há um minuto, mandou uma bomba para o gol de André Luiz. A bola entrou no cantinho, sem chance para André Luiz.
As mudanças no time Capa-preta mão surtiram efeito. Breno Melo entrou querendo jogo, e o time explorou escanteios, porém esbarrou na defesa firme do Nova Venécia.
Próximos jogos
O Nova Venécia volta a campo na próxima sexta-feira (24) para enfrentar o Capixaba em estádio a ser definido. Já o Rio Branco enfrenta o Vitória pela Copa verde. na quarta-feira (22, no Salvador Costa, e depois tem o clássico contra a Desportiva no sábado (25).