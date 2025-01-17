Engenheiro Araripe comemora 59 anos e terá reedição da primeira partida da sua história

Por Tiago Taam
O estádio Engenheiro Alencar de Araripe está completa 59 anos de fundação, nesta quinta-feira. A casa grená já foi palco de grandes histórias da Desportiva Ferroviária e também do futebol capixaba. Inaugurado em 16 de janeiro de 1966, o estádio Engenheiro Araripe é sinônimo de Desportiva Ferroviária. A casa da Locomotiva Grená foi batizada com o nome do antigo diretor e engenheiro da Companhia Vale do Rio Doce, o Sr. Delecarliense de Alencar Araripe. Falecido em outubro de 1964, antes da primeira partida realizada, o homenageado faz parte de um dos maiores símbolos da Tiva.
Desde a primeira partida realizada no local, em derrota para o America-RJ, a relação entre a torcida grená e a Locomotiva nunca mais foi a mesma. Apesar de naquela oportunidade não ter tido comemoração dos mandantes, o primeiro gol foi marcado por atleta grená. O zagueiro Roberto Almeida, da Tiva, marcou contra as próprias redes. No fim, os cariocas venceram por 3 a 0.
Apesar da partida de inauguração não ter tido um final feliz, a Desportiva iria conseguir o primeiro triunfo na estreia oficial de sua nova casa. Assim como neste sábado, em partida que será válida pela pelo Campeonato Capixaba, a Locomotiva Grená venceu o rival Vitória-ES, por 2 a 1. Naquela ocasião, o jogo foi realizado no dia 6 de fevereiro de 1966, na terceira rodada do Estadual de 1965 ('atraso' comum nas antigas competições).
Para matar a saudade, o torcedor grená terá a chance de voltar a ver seu grande amor na tarde deste sábado. Contra o rival alvianil, a Tiva quer manter a história na semana do aniversário de 59 anos do estádio Engenheiro Araripe. Na estreia do Campeonato Capixaba 2025, o treinador Rodrigo César pode terminar o clássico com um presente ao torcedor grená. Esta pode ser a primeira vitória do comandante em Jardim América, durante toda a carreira de técnico.
"Os atletas estão se adaptando muito bem ao gramado e dentro de casa a gente tem que ser muito forte. Neste Capixaba, queremos ter o Araripe como nossa principal arma. É um estádio histórico, muito aconchegante e bonito. Já recebeu grandes jogos, mas espero que nós possamos fazer ainda mais partidas memoráveis", disse Rodrigo César ao ge.globo.
Mais curiosidades, títulos e história
- Construído em Cariacica, no bairro de Jardim América, o Engenheiro Araripe segue as raízes ferroviárias do clube. A casa grená foi erguida em frente à estação de trem Pedro Nolasco.
- Localizado em Cariacica, o estádio fica na divisa com os municípios de Vitória e Vila Velha.
- Os torcedores grenás apelidam carinhosamente o estádio de "Monumental de Jardim América".
- Após a instalação de refletores, a Tiva venceu o Fluminense, por 2 a 0, no primeiro jogo noturno do estádio, que aconteceu em 22 de fevereiro de 1967.
- O primeiro título do estádio foi comemorado pela Tiva, contra o maior rival Rio Branco-ES, após empate em 0 a 0, válido pela Taça da Cidade de Vitória.
- São 23 títulos da Desportiva Ferroviária conquistados no estádio Engenheiro Araripe.
- O maior público oficial do estádio foi computado em 1995, na partida entre Flamengo e Vitória-BA, com 27.600 pagantes. Em jogo grená, o recorde foi entre Desportiva e Atlético-MG, em 1982, com 27.232 pagantes.
- O Engenheiro Araripe é o único estádio capixaba a receber uma partida da Seleção Brasileira. Na ocasião, a Amarelinha venceu a Polônia, por 3 a 1.
- Em 1991, o estádio recebeu Nelson Mandela, que discursou e foi homenageado pelo povo capixaba.
- Antes da Copa do Mundo de 2014, o Engenheiro Araripe foi a casa da seleção australiana, que realizava seus treinamentos no Monumental de Jardim América.