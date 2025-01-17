Engenheiro Araripe comemora 59 anos e terá reedição da primeira partida da sua história

Estádio da Desportiva Ferroviária Crédito: Vitor Jubini

Por Tiago Taam

O estádio Engenheiro Alencar de Araripe está completa 59 anos de fundação, nesta quinta-feira. A casa grená já foi palco de grandes histórias da Desportiva Ferroviária e também do futebol capixaba. Inaugurado em 16 de janeiro de 1966, o estádio Engenheiro Araripe é sinônimo de Desportiva Ferroviária. A casa da Locomotiva Grená foi batizada com o nome do antigo diretor e engenheiro da Companhia Vale do Rio Doce, o Sr. Delecarliense de Alencar Araripe. Falecido em outubro de 1964, antes da primeira partida realizada, o homenageado faz parte de um dos maiores símbolos da Tiva.

Desde a primeira partida realizada no local, em derrota para o America-RJ, a relação entre a torcida grená e a Locomotiva nunca mais foi a mesma. Apesar de naquela oportunidade não ter tido comemoração dos mandantes, o primeiro gol foi marcado por atleta grená. O zagueiro Roberto Almeida, da Tiva, marcou contra as próprias redes. No fim, os cariocas venceram por 3 a 0.

Apesar da partida de inauguração não ter tido um final feliz, a Desportiva iria conseguir o primeiro triunfo na estreia oficial de sua nova casa. Assim como neste sábado, em partida que será válida pela pelo Campeonato Capixaba, a Locomotiva Grená venceu o rival Vitória-ES, por 2 a 1. Naquela ocasião, o jogo foi realizado no dia 6 de fevereiro de 1966, na terceira rodada do Estadual de 1965 ('atraso' comum nas antigas competições).

Para matar a saudade, o torcedor grená terá a chance de voltar a ver seu grande amor na tarde deste sábado. Contra o rival alvianil, a Tiva quer manter a história na semana do aniversário de 59 anos do estádio Engenheiro Araripe. Na estreia do Campeonato Capixaba 2025, o treinador Rodrigo César pode terminar o clássico com um presente ao torcedor grená. Esta pode ser a primeira vitória do comandante em Jardim América, durante toda a carreira de técnico.

"Os atletas estão se adaptando muito bem ao gramado e dentro de casa a gente tem que ser muito forte. Neste Capixaba, queremos ter o Araripe como nossa principal arma. É um estádio histórico, muito aconchegante e bonito. Já recebeu grandes jogos, mas espero que nós possamos fazer ainda mais partidas memoráveis", disse Rodrigo César ao ge.globo.

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