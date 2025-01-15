Porto Vitória aposta em experiência de marca com loja no Shopping Mestre Álvaro

Apresentação da loja do Porto Vitória em shopping na Serra Crédito: Divulgação/Porto Vitória

O Porto Vitória, atual campeão da Copa Espírito Santo, inaugura neste sábado (18) seu primeiro ponto de venda oficial no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. A abertura, que ocorre às 10h, promete ir além de um simples espaço comercial: a ideia é transformar o local em um ponto de encontro para a torcida e uma extensão da paixão pelo clube.

O evento contará com um atrativo especial: a presença do ex-jogador e ídolo Petkovic, figura marcante do futebol brasileiro, que prestigiará a inauguração. Para os torcedores, será uma oportunidade de adquirir camisas oficiais, suvenires exclusivos e outros produtos personalizados, com descontos especiais de lançamento.

Mais do que uma loja, o clube quer criar um ambiente que aproxime os torcedores da sua identidade. Para isso, o evento terá atrações adicionais, como distribuição de brindes e atividades recreativas para as crianças, sob a animação do mascote Barba Verde.

“Estamos empolgados com essa inauguração, que representa muito mais do que um ponto de venda. É um lugar onde nossa torcida poderá viver o futebol de perto, conhecer novidades e compartilhar nossa paixão pelo esporte capixaba”, destacou o presidente do Porto Vitória, Vinicius Coelho. Ele ainda celebrou a presença de Petkovic, descrevendo o ex-jogador como “uma honra” e “uma grande figura do futebol brasileiro”.

O espaço no Shopping Mestre Álvaro é mais um passo na estratégia do clube de ampliar a conexão com seus torcedores e fortalecer sua marca no estado. A expectativa é que o ponto de venda também funcione como um canal para aproximar ainda mais o público do clube, em um momento em que o futebol capixaba busca maior visibilidade no cenário nacional.

Serviço:

Data: 18 de janeiro (sábado)



Hora: 10h



Local: Shopping Mestre Álvaro, Serra

