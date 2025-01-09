No Capixaba 2025, três técnicos ainda buscam o primeiro título da carreira

Times que disputarão o Capixabão em 2025 Crédito: Divulgação

O Capixabão 2025 começa em poucos dias com dez clubes na disputa. Além dos grandes campeões, como Rio Branco, Desportiva e Vitória, o Estadual traz times que buscam a primeira conquista, casos de Vilavelhense e Nova Venécia e Porto Vitória. Somada à disputa entre as equipes, a disputa de campeões e postulantes também está no banco de reservas, mais precisamente nas comissões técnicas.

Enquanto Duzinho, há anos à frente do Real Noroeste e maior campeão entre todos os treinadores da competição, soma três taças do Capixabão, três técnicos ainda correm atrás do primeiro título da carreira, caso de Gustavo Rodrigues, que estará no comando do Alvianil.

Abaixo, listamos todos os "professores" das respectivas equipes e as conquistas de cada um deles, além de mostrar os que estão sonhando em levantar o troféu pela primeira vez.

João Carlos Moura - Capixaba

O técnico português de 47 anos, com experiência no futebol europeu, chega ao Capixaba para comandar a equipe na temporada. João Carlos é um ex-jogador que atuou na base do Benfica e ainda jogou pelo Estrela Amadora e União Leiria. Na função de treinador, o português começou em 2013, no time de juniores de futsal do Belenenses. O técnico ainda dirigiu o time feminino do Benfica e o Pontault Combault, da França. Em 2024, João Carlos esteve à frente do Atlético Cearense.



Rodrigo César - Desportiva Ferroviária

A Desportiva contratou Rodrigo César, profissional de 36 anos, para ser o novo técnico da equipe na temporada 2025. O treinador é o atual campeão do Campeonato Capixaba, competição que conquistou pelo Rio Branco. Antes de chegar à Tiva, Rodrigo construiu um grande currículo em pouco tempo de carreira, com passagens também pelo Vitória e Serra, onde foi campeão da Copa ES nos dois times de forma consecutiva.

Giuliano Pariz - Jaguaré

O Jaguaré vai manter Giuliano Pariz no comando da equipe para a disputa do Estadual. Nascido em São Mateus, Giuliano Pariz tem 51 anos e é ex-atacante do Botafogo e do Vitória-BA, clube onde foi vice-campeão brasileiro e conquistou três títulos baianos. Como treinador, Pariz começou a carreira no próprio Jaguaré, em 2006. No ano seguinte foi campeão da Copa Espírito Santo pelo Jaguaré. O treinador também já dirigiu outras equipes do Espírito Santo como Rio Bananal, Rio Branco, Sport-ES, Pinheiros e Forte.

Eleomar Pereira - Nova Venécia

Capixaba de 55 anos, Eleomar é um ex-zagueiro que atuou no Santa Cruz, Paraná Clube, Rio Branco e outras equipes do Espírito Santo que retorna ao Nova Venécia após assumir o time nas quartas de final do Campeonato Capixaba 2024. Como treinador ganhou notoriedade no Real Noroeste, em 2011, quando conquistou o título da Copa ES. O último trabalho de Eleomar Pereira foi no Tupy, na Série B do Campeonato Capixaba deste ano. Na ocasião, o time de Vila Velha não avançou para o mata-mata do acesso.

Porto Vitória - Fábio Brostel

Após passagens pelas categorias de base de Cruzeiro e Uberlândia, o técnico Fábio Brostel chegou ao Espírito Santo há pouco mais de um ano. Em agosto de 2023, o Porto Vitória anunciou a contratação do que seria o primeiro comandante do clube a ser campeão da Copa Espírito Santo na categoria Sub-20, a única que faltava ao Verdão da Capital. Além disso, o treinador subiu para o profissional durante o Capixabão e, depois, comandou a equipe na conquista da Copa ES 2024, onde conquistou o primeiro título do futebol profissional do Porto.

Duzinho Reis - Real Noroeste

O técnico Duzinho Reis, de 53 anos, terá continuidade no comando do clube, que está estabelecido desde a temporada 2019. O professor é a figura mais marcante e vencedora da história do Real Noroeste, sendo tricampeão capixaba pelo clube, de 2021 a 2023, e campeão da Copa ES em 2019. Em um 2024 atípico, o Real foi eliminado precocemente de todas as cinco competições que participou e não se classificou para nenhuma competição nacional neste ano, tendo apenas o Capixabão como maior foco para 2025

Ricardo Colbachini - Rio Branco-AC

Ricardo Colbachini, de 39 anos, estava no Cuiabá, onde era auxiliar-técnico permanente. O novo treinador está na profissão há 20 anos, tendo começado a carreira nas categorias de base do Juventude. Em seguida, passou por Grêmio e Internacional, onde conquistou mais de dez títulos na base, entre eles quatro títulos brasileiros Sub-23 e duas Copa do Brasil Sub-15. Em 2019, Colbachini chegou a comandar a equipe profissional do Inter no Brasileirão. Ele também foi auxiliar técnico de Abel Braga no Fluminense e no Lugano, da Suíça.

Leomir Constanço - Rio Branco VN

Comandante da última campanha finalista do Brancão Polenteiro, Leomir Constanço, de 37 anos, é o novo técnico do Tricolor. Após liderar o time em uma remontada histórica e conquistar o vice-campeonato estadual de 2024, Leomir voltou ao Brancão Polenteiro. O Rio Branco VN foi o primeiro clube da carreira de treinador do profissional, que à época assumiu o cargo na zona do rebaixamento e se tornou a surpresa do torneio. Pelo clube do interior, foram dez partidas disputadas, cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

Zé Humberto - Vilavelhense

O Vilavelhense acertou a contratação do técnico Zé Humberto, ex-Atlético Itapemirim, que estará de volta ao Espírito Santo após cinco temporadas. Com o currículo extenso, o técnico tem como seu maior destaque a sequência de duas temporadas com o Atlético Itapemirim, onde teve dois títulos conquistados: Campeonato Capixaba 2017 e Copa Espírito Santo 2018. Porém, faltou pouco para a taça regional da Copa Verde, no qual o alvinegro, comandado por Zé Humberto, foi vice-campeão contra o Paysandu.

Gustavo Rodrigues - Vitória