Porto perde para o Grêmio e adia o sonho da classificação na Copinha

Porto Vitória perdeu para o Grêmio na segunda rodada da Copinha Crédito: Eduardo Mancini

O Porto Vitória foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (8) e adiou o sonho classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior para a terceira e última rodada. Com três pontos e em segundo lugar do grupo, o Porto só depende das próprias forças para avançar. O duelo decisivo será diante do Vitória da Conquista no próximo sábado (11) às 10h45.

O Grêmio mostrou sua força e fez valer o favoritismo para cima da equipe capixaba. Os gaúchos iniciaram no campo de ataque e não demoraram a marcar. Aos 13, Viery lançou, a defesa do Porto Vitória falhou, então Hiago aproveitou e deslocou o goleiro Pablo. O Porto Vitória até tentou equilibrar as ações e adiantou a marcação, mas tinha dificuldades de domínio e passes. O Tricolor teve até a chance de ampliar com Gabriel Mec, mas goleiro do Verdão evitou.

Segundo tempo

Após o intervalo, o Porto Vitória adiantou as linhas e tentou buscar o empate, mas a primeira chance de perigo veio com Jardiel, do clube gaúcho. O centroavante chutou da intermediária com força e Pablo fez a defesa, que tocou u no travessão no começo da segunda etapa.