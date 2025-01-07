Kleber Andrade vai receber jogos dos times capixabas na Copa do Brasil

Rio Branco e Rio Branco-VN na final do Campeonato Capixaba 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o novo regulamento da Copa do Brasil 2025 , com algumas atualizações e mudanças com relação às edições anteriores, o que acarretou na troca do palco que sediaria o jogo do Rio Branco VN na primeira fase: o Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Agora, tanto o Rio Branco AC quanto o Polenteiro, representantes capixabas na competição nacional, irão mandar os seus jogos no Kleber Andrade, em Cariacica.

A publicação aconteceu neste domingo (5), e o novo regulamento da competição alterou a capacidade mínima dos estádios que serão sede de partidas da Copa do Brasil para quatro mil pessoas, obrigando o Tricolor a "deixar" a região Serrana do Estado.

A escolha foi pelo Klebão, estádio localizado a cerca de 100km de Venda Nova. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube, em nota oficial chamando a torcida polenteira a comparecer em Cariacica.

Frustração após reformas

O Rio Branco VN está promovendo reformas no estádio Olímpio Perim para a temporada 2025. As obras incluem melhorias no campo de jogo e também nos vestiários. Esta nova reforma faz parte do projeto de mudança na imagem institucional do clube, que começou em outubro de 2023.

É o segundo ano consecutivo que o gramado do estádio Olímpio Perim recebe atenção redobrada. Desde o início do novo mandato, o presidente Breno Caliman tem focado em realizar mudanças nas estruturas do Rio Branco VN. Após o vice estadual, o clube esperou o término das atividades para dar início às obras no campo de jogo. O foco da diretoria é deixar as as instalações cada vez mais modernas, trazendo outra imagem ao tricolor.

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