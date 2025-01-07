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Novo regulamento

Kleber Andrade vai receber jogos dos times capixabas na Copa do Brasil

Mesmo após reformas, o Olímpio Perim ainda não atende à capacidade mínima para a competição. Com isso, o Rio Branco VN escolheu o Klebão como palco do confronto
Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

07 jan 2025 às 16:03

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 16:03

Rio Branco e Rio Branco-VN entram em campo em busca do título do Campeonato Capixaba 2024
Rio Branco e Rio Branco-VN na final do Campeonato Capixaba 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o novo regulamento da Copa do Brasil 2025, com algumas atualizações e mudanças com relação às edições anteriores, o que acarretou na troca do palco que sediaria o jogo do Rio Branco  VN na primeira fase: o Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Agora, tanto o Rio Branco AC quanto o Polenteiro, representantes capixabas na competição nacional, irão mandar os seus jogos no Kleber Andrade, em Cariacica.
A publicação aconteceu neste domingo (5), e o novo regulamento da competição alterou a capacidade mínima dos estádios que serão sede de partidas da Copa do Brasil para quatro mil pessoas, obrigando o Tricolor a "deixar" a região Serrana do Estado.
A escolha foi pelo Klebão, estádio localizado a cerca de 100km de Venda Nova. O anúncio foi feito através das redes sociais do clube, em nota oficial chamando a torcida polenteira a comparecer em Cariacica.

Frustração após reformas

O Rio Branco VN está promovendo reformas no estádio Olímpio Perim para a temporada 2025. As obras incluem melhorias no campo de jogo e também nos vestiários. Esta nova reforma faz parte do projeto de mudança na imagem institucional do clube, que começou em outubro de 2023.
É o segundo ano consecutivo que o gramado do estádio Olímpio Perim recebe atenção redobrada. Desde o início do novo mandato, o presidente Breno Caliman tem focado em realizar mudanças nas estruturas do Rio Branco VN. Após o vice estadual, o clube esperou o término das atividades para dar início às obras no campo de jogo. O foco da diretoria é deixar as as instalações cada vez mais modernas, trazendo outra imagem ao tricolor.

Novidades

Em nota, o Rio Branco VN destacou boas notícias e novidades positivas em outras mudanças do regulamento. Ele se refere à regra que, agora, o time visitante e melhor ranqueado não possui mais a vantagem do empate como nas edições anteriores e, em caso de placar igual, a vaga é decidida nos pênaltis. Essa medida busca nivelar os times "maiores e menores", além de permitir que novas histórias sejam contadas e clubes menos tradicionais avancem na competição.

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