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Rio Branco ajusta os ponteiros às vésperas da estreia no Capixabão

Capa-Preta enfrenta o Nova Venécia neste sábado (18), fora da Grande Vitória, com o objetivo de iniciar a temporada com o pé direito na busca pelo bicampeonato
Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

14 jan 2025 às 16:59

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 16:59

Ricardo Cobalchini durante entrevista coletiva do Rio Branco
Ricardo Colbachini durante entrevista coletiva do Rio Branco Crédito: Caio Vasconcelos
O Rio Branco Atlético Clube está a todo vapor nos preparativos para a estreia no Campeonato Capixaba 2025, marcada para este sábado (18), contra o Nova Venécia, fora de casa. Sob o comando do técnico Ricardo Cobalchini, a equipe realizou dias intensos de treinamentos no Clube Aert e demonstrou otimismo e confiança para o primeiro desafio do ano.
Durante uma coletiva de imprensa, o treinador destacou a dedicação do elenco e o progresso obtido na pré-temporada. Segundo ele, a preparação foi livre de lesões e permitiu construir um grupo competitivo e comprometido.
"Terminamos essa preparação muito felizes com o que a equipe apresentou até agora. Sabemos que amadurecemos ao longo da competição, corrigindo jogo a jogo, mas estamos confiantes para a estreia", afirmou Cobalchini.

Aposta na base

Um dos destaques na coletiva foi o jovem meia Breno Melo, revelação da base do Capa-Preta, que disputou a Copinha 2025. Segundo o técnico, o jogador vem treinando bem e pode ganhar minutos na equipe principal ao longo do campeonato.
"Breno é um atleta muito talentoso, que entende bem o jogo e tem uma visão diferenciada, mas precisa evoluir fisicamente. Estamos dando atenção especial para ele e outros jovens da base, buscando desenvolvê-los para poderem performar em alto nível", explicou.
Treino do Rio Branco nesta terça-feira (14)
Treino do Rio Branco nesta terça-feira (14) Crédito: Tiago Taam

Sequência desafiadora

Após a estreia contra o Nova Venécia, o Rio Branco enfrentará uma sequência de jogos decisivos. O Capa-Preta encara o Vitória pela Copa Verde (ainda a ser confirmado), além de dois clássicos locais: contra a Desportiva Ferroviária, na segunda rodada do Capixabão, e o Porto Vitória, na terceira.
Cobalchini ressaltou a importância de um bom início. "Estrear bem é fundamental. Uma vitória nos dá confiança para os próximos desafios, que incluem jogos duros no campeonato e na Copa Verde. Precisamos de uma atuação sólida no sábado para começarmos com o pé direito", declarou.

Estudo do adversário

Sobre o Nova Venécia, o técnico elogiou a equipe adversária e destacou a necessidade de uma postura competitiva. "Eles sabem jogar em casa e têm um time muito adaptado. Será um jogo físico e disputado. Vamos tentar impor nosso estilo de jogo, com a bola no chão e construções aproximadas, mas precisamos competir muito para sair com um bom resultado."
Com o elenco pronto e o time titular praticamente definido, o Rio Branco busca iniciar o ano com uma vitória e consolidar seu caminho rumo a uma temporada de destaque em 2025.

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