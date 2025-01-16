Desportiva apresenta uniformes 1 e 2 para a temporada 2025

Desportiva Ferroviária anuncia os uniformes para a temporada 2025 Crédito: Laila Pecorari/Desportiva Ferroviária

A Desportiva Ferroviária apresentou seus novos equipamentos para a temporada 2025, nesta quinta-feira, por meio das redes sociais do clube. Com as tradicionais cores grená e branco, a Tiva irá fardar dois uniformes repletos de símbolos por todo o corpo.

Com o lema "Grandes Marcas em sua Vida", a Desportiva Ferroviária anunciou os seus novos mantos produzidos pela fornecedora capixaba Icone. A Locomotiva Grená explorou as suas cores tão características para introduzir uma novidade: as marcas d'água, que carregam o escudo do clube nas camisas de mandante e visitante. Os modelos utilizados na campanha foram o zagueiro Rodrigo Rocha e o atacante João Guilherme.

Ambos os uniformes possuem um padrão gráfico no corpo com os elementos que compõem o escudo do clube: a silhueta da bola de 12 gomos, chamada de Duplo-T, modelo muito usado nas Copas do Mundo durante as décadas de 30 a 60. Além disso, outra marca visível no modelo é o perfil de um trilho, resgatando e reforçando a origem do clube: ferroviária.

A camisa principal, predominantemente grená, recebe detalhes em cor branca, no 'colarinho' da gola 'V', e também vermelha nas mangas e gola. O uniforme de visitante também recebe detalhes semelhantes, com a inversão de cores branca e grená, além da adição da cor principal na parte traseira do pescoço.

Em ambos os mantos, é possível observar o símbolo central do escudo do clube nas costas, próximo à nuca. Além das camisas, também foram anunciados calções e meiões. As peças são inteiramente de cor grená e branca, padronizando os modelos de uniforme. Em parceria com o artista e grafiteiro Bina, a Desportiva Ferroviária realizou uma campanha repleta de referências às cores do clube e às ruas.