Capixabão 2025: veja como chegam os 10 times para a maior competição do ES

Edinho, Zé Gatinha, Bruno Silva e Willyan Sotto, destaques de Vitória, Desportiva, Rio Branco e Porto Vitória para o Capixabão 2025 Crédito: Arte/A Gazeta e Divulgação/Vitória, Desportiva, Rio Branco e Porto Vitória

O Campeonato Capixaba 2025 começa neste final de semana, e a bola rola pela primeira vez já neste sábado (18), às 15h, com o duelo entre Nova Venécia e o atual campeão Rio Branco. A equipe de A Gazeta Esportes preparou um guia para você conhecer os clubes que irão disputar a competição e o que os torcedores podem esperar dos respectivos times na maior competição do cenário estadual.

Rio Branco AC

O Capa-Preta é um clube de futebol da Capital do Espírito Santo, f undado em 21 de junho de 1913, sendo o terceiro time profissional do Estado. Inicialmente, n asceu com o nome de Juventude e Vigor, mas em 1914 escolheram homenagear o chanceler José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão de Rio Branco, quando então o time passou a receber o nome que carrega até hoje.

É o clube recordista de títulos do Campeonato Capixaba, tendo já conquistado 38 vezes a taça, sendo a última no ano passado depois de um hiato de 9 anos. Em 2024, o Rio Branco terminou a fase de grupos em primeiro colocado. Nos mata-matas, passou pelo Nova Venécia nas quartas, venceu o Porto Vitória por 4 a 2 no agregado nas sêmis, e bateu o xará Rio Branco de Venda Nova na grande decisão de forma épica nos pênaltis .

Para esta nova temporada que será recheada, o Rio Branco anunciou diversos reforços, contando com 20 contratações para as disputas das cinco competições do clube no ano, incluindo o próprio Capixabão.

Entre as peças, destacam-se alguns nomes com experiência no futebol nacional e até internacional, como o volante Bruno Silva, ex-Botafogo e que se destacou na Séria A do Brasileirão; o meio Ricardinho, que atuava na Europa League até a temporada passada; e Breno Melo, meia de 19 anos que fez base no Grêmio e chegou a ser observado pelo Barcelona.

Além delas, Ricardo Colbachini, treinador recém-contratado que já teve passagens pelo Internacional e pelo Cuiabá, também é uma das maiores apostas do clube para 2025.

Rio Branco conquistou o Campeonato Capixaba 2024 após vencer o Rio Branco-VN nos pênaltis Crédito: Divulgação/Rio Branco

Desportiva Ferroviária

A Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce, conhecida nacionalmente como Desportiva Ferroviária, ou simplesmente Desportiva, é um clube de cidade de Cariacica fundado em 1963 após a fusão de vários outros clubes controlados pela Companhia Vale do Rio Doce. Desde o ano da sua criação, a Tiva foi o time que mais venceu campeonatos capixabas, totalizando 18 títulos conquistados e sendo o segundo maior campeão do torneio.

Desportiva Ferroviária anuncia os uniformes para a temporada 2025 Crédito: Laila Pecorari/Desportiva Ferroviária

Tendo levantado o último troféu em 2016, a Locomotiva volta a campo após viver um 2024 conturbado, colecionando eliminações precoces e até sofrendo a maior goleada da sua história para o maior rival Rio Branco. No Capixabão, equipe grená deixou a desejar ao terminar a primeira fase em terceira colocada e, nos mata-matas, caiu ainda nas quartas de final para o Rio Branco VN, depois de empatar no Olímpio Perim e perder por 1 a 0 o jogo da volta no Engenheiro Araripe.

Para esta nova temporada, a equipe grená chega com alguns reforços pontuais que já brilharam no futebol capixaba, caso de Zé Gatinha, meia-atacante que foi o artilheiro do Espírito Santo em 2024, e Camillato, um dos melhores goleiros do Estado nos últimos anos. A chegada de Rodrigo César, treinador atual campeão capixaba, também dá mais esperanças ao torcedor grená para 2025.

Rodrigo César é o treinador da Desportiva no Estadual Crédito: Divulgação/Desportiva Ferroviária

Vitória FC

O Vitória Futebol Clube é um clube da Capital capixaba, mais precisamente de Bento Ferreira. Foi fundado em 1912, sendo o clube profissional mais antigo do Estado e um dos maiores vencedores do Campeonato Capixaba, com 10 títulos ao todo. Além disso, o Alvianil se orgulha de ser o único clube do Espírito Santo que possui um título internacional, conquistado em 1979, quando foi campeão da Copa do Presidente da Coreia do Sul, onde foi o único representante brasileiro da competição.

Tendo conquistado o último título capixaba em 2019 sobre o Real Noroeste, o Vitória está passando por um jejum que incomoda o torcedor, após ser vice em 2022 para o mesmo Real no Capixabão e, o mais recente, vice na Copa ES 2024, quando foi batido pelo Porto Vitória.

É verdade que no mesmo ano de 2022, o Alvianil conquistou o tetra da Copa ES, o que mostra o vigor e a tradição do clube de chegar à finais nas principais competições locais nos últimos cinco anos. No ano passado, a Águia caiu para o Rio Branco VN nas semifinais do Campeonato Capixaba.

Para a nova temporada, o Vitória anunciou diversos reforços, contando com 24 novos jogadores no atual plantel. Dentre os atletas, o torcedor pode ficar mais atento a três deles: Pedro Pires, carioca de 28 anos que jogou pelo Real Noroeste em 2024 e marcou 6 gols em 18 jogos na temporada; Paulo Henrique, goleiro que já vestiu a camisa do Vitória entre 2019 e 2021, quando o clube conquistou seu último campeonato estadual e foi destaque no Jaguaré em 2024; e Edinho, que terá sua quarta passagem pelo Alvianil e foi campeão e artilheiro do Rio Branco no Capixabão 2024.

Esta é a quarta passagem do Edinho pelo Vitória FC Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

Porto Vitória

O Porto Vitória Futebol Clube é um clube da Serra e com apenas dez anos de fundação. Após mais de 5 anos de trabalhos nas categorias de base, o Verdão adotou finalmente a profissionalização no ano de 2021, disputando o Capixaba Série B. Hoje, o Porto se orgulha por ter a base mais vitoriosa do Estado, tendo sido campeão de todas as competições em todas as categorias de base do Espírito Santo e, em 2024, conquistou o seu primeiro troféu no profissional: a Copa ES.

No ano passado, o Porto terminou a primeira fase em quarto colocado e, nos mata-matas, caiu nas semifinais para o Rio Branco. Para 2025, anunciou poucos reforços até o momento, trazendo dez novos jogadores para compor o elenco, além de jovens talentos da base que podem integrar o profissional eventualmente. Dentre os atletas contratados, o torcedor pode ficar mais atento à chegada de Willyan Sotto, meia habilidoso que atuou pela Desportiva em 2024. Além dele, Fábio Brostel, atual treinador campeão da Copa ES pelo próprio Porto, permanece sob o comando do time e é uma das maiores apostas do clube para 2025.

Porto Vitória foi o campeão da Copa ES 2024 Crédito: Jordan Nunes / Capixaba Esporte

Real Noroeste

O Real Noroeste Capixaba Futebol Clube é sediado em Águia Branca e foi fundado em 2008 tendo como inspiração o Real Madrid. Na história, conquistou 3 vezes o Campeonato Capixaba, e de forma consecutiva, de 2021 a 2023, além de ser tetra da Copa ES. Ao nível nacional, o clube já participou do Campeonato Brasileiro da Série D e da Copa do Brasil.

Em 2024, os "merengues capixabas" não cumpriram o favoritismo que carregavam pelo tri que defendiam, mas ainda assim fez uma boa primeira fase, terminando com o melhor ataque da competição nos pontos corridos. Entretanto, caiu precocemente nas quartas de final, após sofrer um placar agregado de 7 a 3 contra o Vitória. Para 2025, contratou 15 novos jogadores e segue com o trabalho de Duzinho Reis, técnico que conquistou as três taças do Estadual.

Duzinho vai para mais uma temporada no comando do Real Noroeste Crédito: Guilherme Pannain/Real Noroeste/Foto P2

Rio Branco VN

O Rio Branco Futebol Clube é de Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado. O futebol profissional começou em 1993, quando se sagrou campeão capixaba da Série B. O seu primeiro e, até o momento, único título do Capixabão foi em 2020, quando bateu o Rio Branco AC no Kleber Andrade por 1 a 0 no agregado, no Olímpio Perim.

Em 2024, o Brancão Polenteiro viveu uma montanha-russa. Mesmo terminando em sexto na fase de pontos corridos, se recuperou nos mata-matas e chegou até a final contra o mesmo Capa-Preta, mas acabou derrotado. Para esta nova temporada, o Tricolor reformou completamente o elenco, com 27 novos jogadores, com destaque para a repatriação de Marcudinho, que estava no Vitória, e foi um dos principais nomes que levaram o Rio Branco VN até a decisão do Capixaba.

O Rio Branco-VN na grande decisão do Capixabão 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Jaguaré

A Associação Jaguaré Esporte Clube, ou só Jaguaré, foi fundada no dia 5 de dezembro de 2001 e é um time que carrega o nome da cidade onde foi fundado. Um dos clubes mais novos do futebol do Espírito Santo, o Tricolor do Norte tem um título da Copa ES, conquistado em 2007 e já disputou até a Série C do Campeonato Brasileiro.

Em 2024, o Jaguaré disputou a elite estadual após subir da Série B e fez um Capixabão honesto, terminando em quinto na fase inicial e empatando com o Porto Vitória por 5 a 5 no placar agregado nas quartas de finais, resultado que deu ao Verdão a classificação por ter melhor campanha.

Em 2025, o Tricolor sonha em se manter na elite e chegar ainda mais longe nos mata-matas, e o destaque vai para a contratação de Rael, velho conhecido do torcedor do futebol capixaba que estava no Castelo na temporada passada.

Partida final do Capixabão Série B entre Jaguaré (2) x (0) Rio Branco de Venda Nova no estádio Kléber Andrade, em 2023 Crédito: Vitor Jubini

Nova Venécia

O Nova Venécia Futebol Clube carrega o nome do município onde foi fundado, em 2021. É o clube mais novo disputando o Capixabão 2025, e é bastante conhecido por ter como embaixador o Richarlison, jogador capixaba do Tottenham, da Inglaterra.

A fundação do clube partiu do hiato em que times da cidade ficaram sem disputar campeonatos profissionais, desde o início dos anos 2000, como o Veneciano e o Leão de São Marcos. E, mesmo com pouquíssimo tempo de vida, já faturou um título da Copa ES em 2021 e um vice do Capixabão em 2023.

Em 2024, o Nova Venécia decepcionou ao fazer uma campanha de apenas uma vitória em nove jogos e terminar na oitava posição a primeira fase, ultimo colocação que garantia vaga nos mata-matas.

Nas quartas foi batido pelo Rio Branco por 4 a 2 no agregado e se despediu precocemente da competição e, de última hora, desistiu de participar da Copa ES 2024. Para esta nova temporada, o Leão também chegou a flertar com desistência do Campeonato Capixaba, alegando falta de recursos, mas se manteve e apresentou novos 9 jogadores para 2025, sendo que 4 deles estavam sem clube.

O experiente Eleomar Pereira é o treinador do Leão do Norte no Capixabão Crédito: Richard Andrade/Nova Venécia FC

Capixaba

O Sport Club Capixaba é um time centenário e um dos mais antigos do Capixabão 2025. Fundado em Guaçuí no dia 30 de setembro de 1917, o Tubarão acumula dois títulos estaduais, ambos da segunda divisão, vencidos em 1995 e em 2024. Em 2010, passou por uma reformulação e se transformou um clube empresa. A equipe vai jogar na elite depois de 27 anos, sendo o clube da atual temporada que há mais tempo não frequentava a série A.

Em 2024, o Capixaba disputou a segundinha e foi campeão, após formar um elenco com jogadores conhecidos no futebol do Espírito Santo, como Zé Gatinha, Edinho e Camillato. Para 2025, embora tenha perdido as principais peças, foca em se manter na elite e renovou com nomes que também se destacaram no ano passado, como os atacantes Jobson e Adrian Batioja. O clube também acertou com o meia Bernardo, com passagem de destaque pelo Vasco

O Capixaba venceu o Vilavelhense por 1 a 0 e conquistou a Série B do Estadual 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Vilavelhense

O Vilavelhense Futebol Clube, ou apenas Vilavelhense, surgiu em 26 de agosto de 2002, na cidade de Vila Velha, mas só veio a se profissionalizar em março de 2003. Naquele ano, disputou a segunda divisão do Campeonato Capixaba, onde bateu a Desportiva Ferroviária (àquela época chamada Desportiva Capixaba) nas finais, sagrando-se campeão após ter feito a melhor campanha de todo o campeonato. O maior título do clube foi conquistado em 2006, quando levantou a taça da Copa Espírito Santo.

Em 2024, o Vila também disputou a série B do Capixabão onde foi vice-campeão, e voltou à primeira divisão apenas um ano após cair. Para 2025, os objetivos do clube também são modestos, focando na permanência na Séria A.

Vilavelhense foi finalista da Série B do Estadual 2024 Crédito: Laila Pecorari / Vilavelhense

Fórmula de disputa

O formato de disputa do Campeonato Capixaba 2025 segue o mesmo das edições anteriores. Na primeira fase, que tem início neste sábado, os 10 times se enfrentam em turno único. Após nove rodadas, os oito melhores avançam para as quartas de final e os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão. Nesse formato, todas as três fases do “mata-mata” (quartas, semifinal e final) são disputadas em jogos de ida e volta.

A única diferença, em relação aos anos anteriores, é o fim da vantagem nas quartas de final para os quatro primeiros colocados. Agora, em todas as fases do mata-mata (quartas, sêmis e finais), em caso de igualdade na soma dos resultados, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. O jogo de volta das finais está previsto para ser realizado no dia 05 de abril.

Outro ponto do Campeonato Capixaba que segue para 2025 é em relação à distribuição das vagas para os torneios nacionais. O futuro campeão vai para a Série D do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Verde, todas em 2026. O vice fica apenas com a segunda vaga do Estado para a Copa do Brasil, também do ano que vem.

VAR ampliado