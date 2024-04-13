Rio Branco supera Rio Branco-VN nos pênaltis e é campeão do Capixabão 2024

Rio Branco fez a festa diante de sua torcida no Kleber Andrade Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Foi com uma dose extra de emoção e sofrimento. Mas no fim do jogo o torcedor capa-preta pode soltar o grito. O Rio Branco é o grande campeão do Campeonato Capixaba 2024. O título veio após o time da Capital superar o Rio Branco-VN por 3 a 2, de virada, na disputa de pênaltis, após perder o jogo por 1 a 0 no tempo regulamentar. Edinho cobrou o pênalti que garantiu o título estadual para o Maior do Estado pela 38ª vez.

O Rio Branco, que já estava garantido na Copa do Brasil 2025, assim como o Rio Branco-VN, por ter chegado à final do Capixabão, assegurou também um lugar na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem.

Com o triunfo, o Rio Branco levanta o Troféu Giovani Silva, nova taça preparada exclusivamente para o Capixabão 2024, que leva o nome do jogador capixaba que fez história na Desportiva, no Vasco e conquistou medalha olímpica pela Seleção Brasileira.

O Jogo

A partida começou como uma típica final. Jogo nervoso, emoções à flor da pele e jogadas muito disputadas. O Rio Branco-VN, precisando de pelo menos um gol, para levar a decisão para os pênaltis, mostrou muito mais atitude no primeiro tempo. Com mais disposição, o time polenteiro encontrou um Capa-Preta que não se encontrou, abriu mão de jogar e tentou administrar o resultado favorável do jogo de ida.

O Rio Branco-VN criou mais oportunidades, chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado aos 31 minutos do segundo tempo. A pressão aumentou e a equipe comandada por Leomir acertou o travessão em chute de Willian Bersan, aos 45 minutos do segundo tempo.

Mas nos acréscimos não teve jeito, o Rio Branco Polenteiro chegou ao gol e belo chute de fora da área do atacante Pepeu. Uma bola cheia de veneno, mas que também contou com falha do goleiro Neguete para morrer nas redes aos 47 minutos do primeiro tempo: 1 a 0 Rio Branco-VN e fim de primeira etapa.

Na segunda etapa, o cenário não mudou. O Rio Branco-VN continuou dando as cartas da partida, enquanto o Capa-Preta parecia estar "nas cordas". O atacante Marcudinho foi o responsável pelas principais investidas dos Polenteiros, e Neguete fez uma boa defesa para evitar o 2 a 0.

Na reta final da segunda etapa, o jogo ficou mais equilibrado. O Rio Branco-VN, mias cansado, viu o Capa-Preta ter mais posse de bola e ganhar campo de jogo. Mesmo assim, os comandados de Rodrigo Cesar não conseguiram ameaçar a meta polenteira. Fim de segundo tempo e decisão nas penalidades.

Pênaltis

O Rio Branco-VN abriu as cobranças com Roberto Junior, que balançou as redes. Na sequência, Aloísio desperdiçou o primeiro penal do Rio Branco. rthur Faria fez 2 a 0 para os Polenteiros e Maranhão perdeu para o Capa-Preta. O Rio Branco-VN perdeu sua terceira cobrança e Dieguinho fez para o Rio Branco. Neguete defendeu o quarto pênalti do Rio Branco-VN e Augusto Potiguar deixou tudo igual no placar.