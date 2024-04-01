Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dado o aval

Nova casa do Real Noroeste, estádio Joaquim Alves de Souza é liberado para jogos

Em Barra de São Francisco, local recebeu alvará do Corpo de Bombeiros e está apto para receber jogos do clube na Série D e na Copa Espírito Santo
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

01 abr 2024 às 17:40

Publicado em 01 de Abril de 2024 às 17:40

Estádio Joaquim Alves de Souza, em Barra de São Francisco
Estádio Joaquim Alves de Souza, em Barra de São Francisco Crédito: Reginaldo Monteiro
O estádio Joaquim Alves de Souza, em Barra de São Francisco, está liberado para sediar jogos profissionais. Após a vistoria realizada na tarde desta segunda-feira, a praça vai receber o alvará do Corpo de Bombeiros e poderá uma opção do Real Noroeste para mandar seus jogos no Campeonato Brasileiro Série D e na Copa Espírito Santo.
Com a liberação, o Real Noroeste deve começar a treinar no estádio Joaquim Alves de Souza, em Barra de São Francisco, a partir dessa semana. Quem confirmou foi o presidente do clube Fláris Rocha.
"A partir de quarta ou quinta-feira (4), a gente vai treinar no estádio. Agora é só organizar para fazer as atividades lá."
Como o Real Noroeste estreia fora de casa na Série D, o primeiro jogo em Barra de São Francisco deve ser no final de semana do dia 4 e 5 de maio, contra Portuguesa-RJ.

Real Noroeste na Série D na Copa ES

Joaquim Alves de Souza é liberado e Real Noroeste pode mandar jogos no estádio
Joaquim Alves de Souza é liberado e Real Noroeste pode mandar jogos no estádio Crédito: Reginaldo Monteiro
Na sequência da temporada, o Real Noroeste vai jogar simultaneamente o Campeonato Brasileiro Série D e a Copa Espírito Santo. As duas competições têm início previsto para o final de semana dos dias 27 e 28 de abril. Na Série D, o Real enfrenta o Itabuna e, na Copa ES, pega o Linhares FC. Ambas as partidas são fora de casa.

Veja Também

Rio Branco vence o Porto Vitória e está na final do Capixabão

Desportiva assina proposta vinculante para virar SAF

Após disputar partida em torneio no ES, menina de 12 anos é proibida de jogar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Capixabão Futebol Futebol Capixaba Barra de São Francisco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados