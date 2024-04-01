Nova casa do Real Noroeste, estádio Joaquim Alves de Souza é liberado para jogos

Estádio Joaquim Alves de Souza, em Barra de São Francisco Crédito: Reginaldo Monteiro

O estádio Joaquim Alves de Souza, em Barra de São Francisco, está liberado para sediar jogos profissionais. Após a vistoria realizada na tarde desta segunda-feira, a praça vai receber o alvará do Corpo de Bombeiros e poderá uma opção do Real Noroeste para mandar seus jogos no Campeonato Brasileiro Série D e na Copa Espírito Santo.

Com a liberação, o Real Noroeste deve começar a treinar no estádio Joaquim Alves de Souza, em Barra de São Francisco, a partir dessa semana. Quem confirmou foi o presidente do clube Fláris Rocha.

"A partir de quarta ou quinta-feira (4), a gente vai treinar no estádio. Agora é só organizar para fazer as atividades lá."

Como o Real Noroeste estreia fora de casa na Série D, o primeiro jogo em Barra de São Francisco deve ser no final de semana do dia 4 e 5 de maio, contra Portuguesa-RJ.

Real Noroeste na Série D na Copa ES

Joaquim Alves de Souza é liberado e Real Noroeste pode mandar jogos no estádio Crédito: Reginaldo Monteiro