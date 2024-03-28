Desportiva assina proposta vinculante para virar SAF

Torcida Grenamor Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva Ferroviária

A Sociedade Anônima do Futebol da Desportiva Ferroviária deu mais um passo para ser concretizada. Essa semana, a Locomotiva Grená assinou o contrato da proposta vinculante, avaliada em R$ 116 milhões, por 90% do clube, em acordo com a Tiva Investimentos, holding criada para assumir o comando do futebol grená.

A proposta vinculante foi feita pela Tiva Investimentos, holding constituída em torno de dez acionistas, no qual apenas Meden e Sávio possuem o nome público. Um dos diretores da Meden, Gabriel Venturim confirmou a informação.

"Já estamos na fase de constituição da SAF e na aprovação dos contratos. A gente já assinou a proposta vinculante e vamos divulgar nos próximos dias", afirma Gabriel Venturim ao ge.globo

O que falta para virar SAF?

Passo 1: Aceitação da proposta não-vinculante (feito)

Passo 2: Formalização da proposta vinculante (feito)



Passo 3: Finalização da Diligência (feito)



Passo 4: Assembleia geral de sócios (em processo)



Passo 5: Constituição da SAF (em processo)



Passo 6: Assinatura dos contratos definitivos



Passo 7: Registro do novo CNPJ na FES e CBF



Investimentos recentes e mudanças

Com a venda estimada em R$ 116 milhões, por 10 anos, a Desportiva Ferroviária tem um projeto considerado a médio/longo prazo, tendo como objetivo chegar ao Campeonato Brasileiro Série B em oito anos.

Antes mesmo da SAF assumir oficialmente o comando do futebol grená, mudanças estruturais estão sendo feitas. Desde o início da temporada, pouco mais de 200 funcionários, de todo o Brasil, foram contratados pelo clube. As principais transformações foram feitas no plano de sócio, base e nas instalações. Com plano de sócio lançado recentemente, a Desportiva já conta com 900 associados, que obteve aumento de 350% na adesão.

Na base, cinco campos foram alugados para treinamentos das categorias inferiores, desde o Sub-11 ao Sub-20, localizados em diferentes associações de Cariacica e Vila Velha. Além disso, uma rotina específica de alimentação baseada na preparação atlética foi aderida, cuidado este que não existia anteriormente.

Outra mudança também adotada foram nos alojamentos, que antes acomodavam jogadores profissionais, que deram lugar aos atletas da base. Os profissionais passaram a se hospedar em apartamentos alugados pelo clube, enquanto os quartos do alojamento receberam reformas, contando com renovação de ares-condicionados e camas mais aconchegantes.

Atuação de Sávio na SAF Grená

Sávio, ex-jogador do Flamengo e da Desportiva Ferroviária Crédito: Arquivo Pessoal

Outra figura ativa na SAF da Desportiva Ferroviária é Sávio, ex-jogador e torcedor grená. Companheiro no dia a dia do clube, Gabriel Venturim afirma que a busca pelo ídolo capixaba se iniciou desde a chegada à Tiva, quando o Anjo Loiro sempre se demonstrou interessado em ajudar a Locomotiva no cotidiano, muito além da imagem que possui no futebol mundial.

"O Sávio tem, obviamente, a questão da imagem, mas é uma pessoa que participa diretamente do processo, do trabalho do dia a dia. Muito se fala da figura pública que ele é, então a imagem dele, que é muito boa, se torna bastante falada. Para nós, ele vai muito, além disso. É uma pessoa que por onde passou deixou portas abertas, muito honesto, que não entra para perder e que participa do dia a dia do clube. A nossa ideia (Meden), era a escolha dos investidores que não queriam só dinheiro. Tínhamos o desejo de somar investidores que participassem do projeto nos ajudando com ideias, com o 'know-how' de cada um. Conseguimos montar um grupo bom e o Sávio nos deu isso", disse o diretor grená.

E o futebol?

Luiz Felipe e Victor Rangel ajudam a Desportiva em mais uma vitória pelo Capixaba 2024 Crédito: Bruno Lino

A Desportiva Ferroviária parou nas quartas de final do Campeonato Capixaba 2024, sendo eliminada para o Rio Branco VN, a 'zebra' do torneio. No clube, havia a expectativa de se classificar ao Campeonato Brasileiro Série D ainda no primeiro semestre, pela vaga disponibilizada ao campeão do Estadual, sem falar da Copa do Brasil, ofertada às equipes que chegam a final do torneio.

Sendo assim, o foco do Departamento de Futebol é ser campeão da Copa Espírito Santo. Para isso, a Tiva aposta na manutenção do técnico Emerson Nunes, além da chegada de novos reforços, que tem como um dos focos o setor de meio-campo, avaliado por possui baixa profundidade.

Por último, se existe a cobrança por um bom futebol, há o desejo pela boa qualidade do gramado. Esse era o desejo da cúpula que pretende assumir a SAF grená. No entanto, devido à complexidade da operação, calculada em torno de 5 meses, o campo de jogo apenas deve receber reformas após o fim da temporada. A duração prevista para melhorias se deve aos diferentes tipos de grama aplicados no estádio, além de praga, causada por erva daninha.

Desportiva Ferroviária na Copa Espírito Santo