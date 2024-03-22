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Capixaba Geovani Silva é internado em Vitória por problemas no intestino

Ídolo do Vasco da Gama, ex-atleta está em um hospital na Capital há dez dias para tratar de uma desidratação, causada por inflamação e infecção do órgão

Publicado em 22 de Março de 2024 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2024 às 18:33
Geovani Silva é internado em hospital de Vitória
Geovani Silva é internado em hospital de Vitória Crédito: Reprodução
Ídolo histórico do Vasco, Geovani Silva está internado devido a uma desidratação, causada por inflamação e infecção do intestino. Há dez dias, o Pequeno Príncipe recebe tratamento no Hospital MedSênior, em Vitória, capital do Espírito Santo.
Nas redes sociais, Geovani comunicou a sua atual situação médica. Na publicação, o ex-jogador informou que, realizando tratamento com suplementos e medicações de maneira gradual, apresentou uma melhora. O capixaba também agradeceu pelas mensagens e orações, dizendo que espera logo voltar a se encontrar com os amigos.
"Infelizmente tive que ser internado por uma desidratação por conta de um problema de inflamação e infecção no meu intestino. Estou desde o dia 12/03 sendo tratado pelo time do hospital MedSênior, com dieta controlada, havendo boa evolução e bons resultados no momento. Continuo por aqui, realizando o tratamento com suplementos e medicações de forma gradual para que eu possa estar mais forte e melhor para encontrar novamente com os amigos! Agradeço a todos pelas mensagens e orações, pois Deus tem me sustentado, vivendo e melhorando a cada dia", informou o ídolo vascaíno.

Internações e boatos de falecimento

Em 2022, Geovani também passou por baterias de exame, após inchaços pelo corpo e, pouco tempo depois, problemas cardíacos, que no mesmo ano afetaram o ex-jogador. Na última vez, o capixaba cria da Desportiva Ferroviária chegou a ficar 24 dias internado, quando foi rechaçado qualquer risco.
Um ano depois, em 2023, o ex-meia publicou um vídeo desmentindo boatos de morte. Na ocasião, foi esclarecido que um amigo de Geovani Silva, como nome similar ao ex-jogador, havia falecido.
Por Tiago Taam, do ge.globo/es

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