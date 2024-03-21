Robinho é preso pela Polícia Federal e vai cumprir 9 anos de prisão por estupro

Robinho foi condenado por estupro na Itália e foi preso em Santos, no litoral paulista Crédito: Divulgação

O ex-jogador Robinho, foi preso pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (21), no prédio em que mora no bairro Aparecida, em Santos, no litoral de São Paulo. O ex-jogador foi detido após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que ele cumpra a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo, a partir de condenação da justiça Italiana. A informação é do portal g1

O crime contra uma mulher albanesa aconteceu na Itália, em 2013. Nove anos depois, a justiça do país europeu condenou Robinho em última instância. A decisão do STJ faz com que o ex-jogador cumpra a pena no Brasil. Os advogados dele informaram que devem apresentar um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a ordem de prisão imediata.

Robinho foi preso por volta das 19h desta quinta-feira. O pedido de prisão foi determinado pela Justiça Federal de Santos, após os documentos da sentença serem homologados.