Jogo do Capixabão terá ação solidária em prol das vítimas das chuvas no ES

Rio Branco e Porto Vitória terá ação solidária em prol das vítimas da chuva Crédito: Jordan Nunes/Capixaba Esporte

A semifinal do Campeonato Capixaba 2024 vai contar com uma importante ação solidária. Quem quiser assistir à partida de volta entre Rio Branco e Porto Vitória no estádio terá a oportunidade de levar 1 kg de alimento não-perecível ou itens de higiene e limpeza, que serão doados para as vítimas das chuvas no sul do Espírito Santo, em troca do direito de meia-entrada para os homens e gratuidade para as mulheres. O duelo acontece neste sábado (30), às 17h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

A iniciativa é uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), com a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), a TV Educativa do Espírito Santo (TVE) e os dois clubes envolvidos no jogo. O objetivo é destinar os itens arrecadados para as famílias desabrigadas e em situação de vulnerabilidade que sofreram com as enxurradas que destruíram cidades do sul capixaba, em especial Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Apiacá.

Para os homens que fizerem a doação, o ingresso cobrado será de R$ 20 (meia-entrada). Já as mulheres que participarem da ação não vão precisar pagar a entrada. A primeira partida da semifinal entre as equipes terminou com o placar de 2 a 1, favorável ao Capa-Preta, que pode perder por até um gol de diferença para se classificar para a decisão.

Outra partida também terá ação solidária

Rio Branco VN e Vitória também irão recolher doações Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

Na outra partida de volta da semifinal, entre Rio Branco de Venda Nova e Vitória, que acontece no domingo (31), também vai contar com a ação solidária em prol das vítimas das chuvas. A partir das 16 horas, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, quem doar alimentos ou material de limpeza irá pagar meia-entrada, no valor de R$ 20.