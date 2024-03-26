Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Jogo do Capixabão terá ação solidária em prol das vítimas das chuvas no ES

Jogo de volta da semifinal entre Rio Branco e Porto Vitória vai arrecadar 1 kg de alimento não perecível ou itens de higiene e limpeza em troca do direito da meia-entrada para homens e gratuidade para mulheres

Publicado em 26 de Março de 2024 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2024 às 17:59
Rio Branco e Porto Vitória terá ação solidária em prol das vítimas da chuva
Rio Branco e Porto Vitória terá ação solidária em prol das vítimas da chuva Crédito: Jordan Nunes/Capixaba Esporte
A semifinal do Campeonato Capixaba 2024 vai contar com uma importante ação solidária. Quem quiser assistir à partida de volta entre Rio Branco e Porto Vitória no estádio terá a oportunidade de levar 1 kg de alimento não-perecível ou itens de higiene e limpeza, que serão doados para as vítimas das chuvas no sul do Espírito Santo, em troca do direito de meia-entrada para os homens e gratuidade para as mulheres. O duelo acontece neste sábado (30), às 17h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. 
A iniciativa é uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), com a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), a TV Educativa do Espírito Santo (TVE) e os dois clubes envolvidos no jogo. O objetivo é destinar os itens arrecadados para as famílias desabrigadas e em situação de vulnerabilidade que sofreram com as enxurradas que destruíram cidades do sul capixaba, em especial Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Apiacá.
Para os homens que fizerem a doação, o ingresso cobrado será de R$ 20 (meia-entrada). Já as mulheres que participarem da ação não vão precisar pagar a entrada. A primeira partida da semifinal entre as equipes terminou com o placar de 2 a 1, favorável ao Capa-Preta, que pode perder por até um gol de diferença para se classificar para a decisão.

Outra partida também terá ação solidária

Rio Branco VN e Vitória também irão recolher doações
Rio Branco VN e Vitória também irão recolher doações Crédito: Clara Fafá/Vitória FC
Na outra partida de volta da semifinal, entre Rio Branco de Venda Nova e Vitória, que acontece no domingo (31), também vai contar com a ação solidária em prol das vítimas das chuvas. A partir das 16 horas, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, quem doar alimentos ou material de limpeza irá pagar meia-entrada, no valor de R$ 20.
A diretoria do time tricolor informa que a doação pode ser entregue no dia da partida, mas o que o clube também terá em sua sede um ponto de coleta para arrecadar materiais durante a semana.

Veja Também

Capixaba Geovani Silva é internado em Vitória por problemas no intestino

Filho de ex-lutador do UFC, capixaba assina com o Benfica, de Portugal

Capixaba cria da Taça das Favelas inicia trajetória no futebol europeu

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão chuva Chuva no ES doacao espírito santo Futebol Futebol Capixaba solidariedade Vitória (ES) Venda Nova do Imigrante
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carro da PF fazendo escolta da prisão do Daniel Vocaro
Exército credenciou Master para empréstimos consignados
Imagem de destaque
Oito crianças morrem em tiroteio na Louisiana, segundo a polícia; o que se sabe
Imagem de destaque
De volta ao lápis e papel: por que as escolas da Suécia estão reduzindo o ensino digital

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados