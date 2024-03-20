Capixaba cria da Taça das Favelas inicia trajetória no futebol europeu

Craque capixaba está na Suíça após brilhar na Taça das Favelas Crédito: Acervo Pessoal

De Cariacica para a Suíça! Marcelinho Scarpino, que se destacou ao representar o Espírito Santo na última edição da Taça das Favelas fechou contrato com o Unione Sportiva Olympia 1963, time da 3ª divisão do futebol suíço. O zagueiro é cria do bairro Aparecida, e foi um dos protagonistas da final da Taça Nacional, o Favelão, partida em que marcou um gol de cabeça na partida em que a equipe capixaba foi derrotada pela Seleção Paranaense por 2 a 1, no Canindé, estádio da Portuguesa (SP). Já pelo clube suíço, no último dia 16, o jogador marcou um gol pela Terceira Liga Suíça.

Marcelinho já está atuando pelo Unione Sportiva Olympia 1963, e no último fim de semana marcou seu primeiro gol com a camisa do clube. O atleta capixaba já está muito feliz com a experiência em atuar na Europa. "Me sinto realizado. Trabalhei bastante para chegar aqui, que é bem diferente do Brasil, desde a intensidade das jogadas ao idioma, mas no futebol tudo vai encaixando e dando certo", destacou o atleta, que também frisou que a pegada dos jogos é muito forte, bem como a reposição tática e a marcação.

Sem esquecer suas origens, Marcelinho entende que é importante haver um maior estímulo para o ingresso de jovens no esporte através de "investimento nos projetos sociais e juntamente com as Bases dos Clubes Brasileiros, pois o futebol é a maior ferramenta de inclusão social".

Ainda sob essa ótica, o jogador ressaltou que a Taça das Favelas é importante, não só como instrumento de inclusão social como para promover visibilidade. "Pude ser visto tanto estadual quanto nacionalmente, e foi muito bom que os jogos gravados me mostram para o mundo. E, graças a Deus, alguns lances me possibilitaram vir aqui para a Europa. Através dessa competição muitos talentos eu e os demais pudemos ser vistos", disse.

Se pudesse aconselhar outros jovens também vindos das favelas, Marcelinho diria para eles "nunca desistirem dos seus sonhos e terem fé em Deus. E que lutem diariamente, com esforço, dedicação e disciplina para o resultado aparecer"

Marcelinho Scarpino brilhou pela Seleção do Espírito Santo na Taça das Favelas Crédito: Marcelinho Scarpino/Acervo Pessoal

Taça das Favelas é um celeiro de craques

A Taça das Favelas é realizada pela Central Única das Favelas (Cufa) do Espírito Santo. Para o presidente do instituto, Gabriel Nadipeh, a conquista do atleta representa bem o objetivo do torneio. "A Taça das Favelas vai muito além do futebol, sendo um celeiro de estrelas e palco de talentos. É um espaço para meninos e meninas, do mesmo contexto do Marcelinho, mostrarem que é preciso sonhar. Ao mesmo tempo, é um convite às empresas e ao poder público para investirem nas pessoas desses territórios, e ajudem a criar oportunidades para mais meninos e meninas vencerem no palco da vida."

Para o pai do atleta, Marcelo Scarpino, que é ex-jogador e possui um trabalho com a base do Rio Branco, de Cariacica, este é um sonho desejado por ambos. "Tenho muito orgulho dele. Desde criança ele me acompanhou nos campos de futebol, sonhava em estar em clubes da Europa. Ficamos muito felizes em ver ele atuando lá fora."