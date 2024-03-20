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Estupro na Espanha

Daniel Alves: Liberdade provisória se pagar fiança de R$ 5,5 milhões

Além da fiança, os magistrados ordenaram a retirada dos dois passaportes de Alves (espanhol e brasileiro) e ordem de não comunicação com a vítima. O jogador também deverá comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona

Publicado em 20 de Março de 2024 às 09:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mar 2024 às 09:16
Preso desde a última sexta-feira, Daniel Alves não tem direito a fiança na Espanha
Daniel Alves ganha direito à liberdade provisória caso pague fiança de 1 milhão de euros, equivalente a R$5,5mi Crédito: Reprodução / Instagram
O jogador brasileiro Daniel Alves, condenado a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona, poderá ser libertado provisoriamente se pagar fiança de um milhão de euros, equivalente a 5,5 milhões de reais. O Tribunal de Barcelona notificou no fim da manhã desta quarta (20) a resolução, na qual concorda parcialmente com o pedido da defesa de Alves para libertá-lo, enquanto se aguarda a sentença final.
A ordem impõe, no entanto, diversas condições e medidas cautelares. Além da fiança, os magistrados ordenaram a retirada dos dois passaportes de Alves (espanhol e brasileiro) e ordem de não comunicação com a vítima. O jogador também deverá comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona. A decisão foi de dois a um e surge apenas um dia depois de ter sido realizada a audiência em que a defesa de Alves pediu a sua liberdade provisória, alegando que já cumpriu um quarto da pena.
"Acredito na justiça, não vou fugir", disse Alves, em sua defesa. O Ministério Público e o Ministério Público privado opuseram-se à medida com o argumento de que o jogador de futebol tem condições financeiras para fugir. A defesa argumentou, porém, que ele tem domicílio e raízes em Barcelona.

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