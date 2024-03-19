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Richarlison com chance

Dorival se preocupa com lesão recente e vai 'testar' Richarlison em treinos

Richarlison não joga 90 minutos desde o dia 10 de fevereiro, há mais de um mês. Se tiver condição plena, será o titular

Publicado em 19 de Março de 2024 às 14:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2024 às 14:27
Richarlison, atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira
Richarlison será testado por Dorival após lesão no joelho Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Richarlison não tem a garantia de titularidade no Brasil para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. O técnico Dorival Júnior está preocupado com a lesão recente de Richarlison no joelho e vai observar a performance do atacante durante os treinamentos. Richarlison teve uma lesão no joelho no início de março e só jogou dez minutos desde então. O centroavante tem feito trabalhos específicos na CBF.
O Pombo disse em entrevista que está 100% fisicamente, mas a CBF está atenta sobre possível limitação física e ritmo de jogo. Se ele não começar, Endrick é o centroavante reserva. Richarlison não joga 90 minutos desde o dia 10 de fevereiro, há mais de um mês. Se tiver condição plena, será o titular. Dorival abre apenas o aquecimento para a imprensa e evita dar pistas da escalação. O Brasil tem treinado no CT do Arsenal antes de enfrentar a Inglaterra no sábado, em Wembley.

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