  • Real Madrid critica árbitro por não relatar ofensa contra Vinícius Jr
Racismo no futebol

Real Madrid critica árbitro por não relatar ofensa contra Vinícius Jr

Vinícius Junior foi alvo de insultos no jogo contra Osasuna no sábado (16)

Publicado em 19 de Março de 2024 às 14:16

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 mar 2024 às 14:16
Vinicius Júnior durante jogo do Real Madrid
Vinicius Júnior durante jogo do Real Madrid. Novos insultos racistas Crédito: Instagram/Reprodução
O Real Madrid apresentou uma queixa contra o árbitro de sua partida contra o Osasuna, fora de casa, no último sábado (16), por não incluir na súmula supostos insultos racistas contra o atacante Vinícius Júnior, disse o clube em um comunicado na segunda-feira (18). O jogador de 23 anos da seleção brasileira, que marcou duas vezes na vitória do líder do Campeonato Espanhol por 4 a 2 no estádio El Sadar, foi alvo de xingamentos racistas em diversas ocasiões na Espanha.
"Nosso clube apresentou uma queixa no Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) contra o árbitro da partida, Juan Martínez Munuera", afirmou o Real Madrid. "O árbitro, de maneira voluntária e deliberada, omitiu os insultos e gritos vexatórios dirigidos repetidas vezes contra nosso jogador Vinícius Júnior, apesar de eles terem sido insistentemente ressaltado pelos nossos jogadores no momento em que aconteceram."
O Real também estendeu a queixa que apresentou ao Ministério Público na última sexta-feira (15) por ofensas de ódio e discriminatórias, após supostos cantos racistas de torcedores de Atlético de Madrid e Barcelona contra o atacante brasileiro. "O Real Madrid mais uma vez condena esses violentos ataques de racismo, discriminação e ódio e exige que as medidas necessárias sejam tomadas, de uma vez por todas, para erradicar a violência que nosso jogador Vinícius Júnior tem sofrido."

