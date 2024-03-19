Nova regra do impedimento no futebol vai passar por fase de testes

Decisão pode marcar mais uma mudança na regra do impedimento na história Crédito: Pixabay

Ao longo da história, muitas mudanças de regra revolucionaram o futebol como, por exemplo, a proibição do recuo de bola para o goleiro nos anos 90. E mais uma delas está por vir: a International Football Association Board (Ifab), entidade responsável por regulamentar as regras do esporte bretão, anunciou nesta terça-feira (19) que a nova mudança da regra do impedimento vai entrar em fase de testes.

A alteração vai fazer com que o atacante esteja em impedimento apenas se estiver com o corpo completamente à frente do penúltimo atleta do adversário. Hoje, qualquer parte do corpo do atacante que possa tocar na bola e que estiver à frente do marcador já o coloca em posição irregular.