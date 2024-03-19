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Mudanças

Nova regra do impedimento no futebol vai passar por fase de testes

International Football Association Board (Ifab) anunciou a decisão nesta terça-feira (19) que promete revolucionar o esporte

Publicado em 19 de Março de 2024 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2024 às 17:02
Decisão pode marcar mais uma mudança na regra do impedimento na história
Decisão pode marcar mais uma mudança na regra do impedimento na história Crédito: Pixabay
Ao longo da história, muitas mudanças de regra revolucionaram o futebol como, por exemplo, a proibição do recuo de bola para o goleiro nos anos 90. E mais uma delas está por vir: a International Football Association Board (Ifab), entidade responsável por regulamentar as regras do esporte bretão, anunciou nesta terça-feira (19) que a nova mudança da regra do impedimento vai entrar em fase de testes. 
A alteração vai fazer com que o atacante esteja em impedimento apenas se estiver com o corpo completamente à frente do penúltimo atleta do adversário. Hoje, qualquer parte do corpo do atacante que possa tocar na bola e que estiver à frente do marcador já o coloca em posição irregular. 
A mudança foi proposta pelo ex-técnico e atual chefe de desenvolvimento global de futebol, Arsene Wenger. Nos últimos anos, a FIFA tem dado bastante atenção para o impedimento, criando uma ferramenta que permite a marcação da irregularidade de forma automática. 

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