Pai de Neymar assume fiança que poderá liberar Daniel Alves da prisão

Neymar Santos, pai do jogador Neymar, custeará a fiança a Daniel Alves Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

Daniel Alves recorreu ao pai de Neymar para pagar fiança para ser libertado, segundo reportado pelo jornal La Vanguardia, da Espanha. O Tribunal de Barcelona decretará a libertação do atleta após o pagamento do valor de um milhão de euros (cerca de R$5,5 milhões), custeados pelo pai do jogador do Al Hilal, que já desembolsou 150 mil euros (cerca de R$ 816 mil) para indenizar a vítima da violência sexual e atenuar a pena de Alves para quatro anos e meio.

Ainda de acordo com o jornal La Vanguardia, coube à advogada do jogador, Inés Guardiola, recolher os passaportes espanhol e brasileiro do atleta para entregá-los à justiça enquanto seus assessores recolhem o valor acordado. A interferência do pai de Neymar se deu por conta de os bens de Daniel estarem penhorados por conta de uma demanda judicial oriunda da ex-mulher e mãe dos filhos do jogador no Brasil, o que o impede de realizar os pagamentos assumidos por Neymar pai.

Os advogados de Daniel tentaram correr contra o tempo e quitar o valor ainda nesta quarta (20) às 14h30 (10h30 do Brasil) mas não chegaram a tempo. Deste modo, o pagamento deve ser feito na próxima quinta, 21, quando ele deixará a prisão de Brians 2, em Barcelona, após 14 meses detido. Ao sair do centro penitenciário, Daniel deverá comparecer ao tribunal para ser notificado pessoalmente da decisão de soltura, entregar os passaportes, comunicar o endereço onde vai residir e indicar o tribunal onde deverá comparecer semanalmente para se certificar de que não irá fugir. Em sua defesa, Alves disse "acreditar na justiça" e afirmou que não vai fugir.

O caso