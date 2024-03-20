Atlético-MG anuncia que Felipão não é mais técnico do clube

Fim da linha. Felipão deve ser desligado do Galo ainda na manhã desta quarta feira (20) Crédito: Fernando Moreno/Divulgação

Felipão não é mais técnico do Atlético-MG. O clube mineiro anunciou em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (20) o desligamento do treinador, que classificou o clube para a Libertadores deste ano, levou o time à final do Campeonato Mineiro, mas que foi mal avaliado pela pouca qualidade que sua equipe apresenta dentro de campo.

Segundo informações publicadas pela repórter Laura Rezende, do ge.globo, na última terça-feira (19) houve uma reunião na alta cúpula do Atlético-MG e eles teriam optado pela rescisão com Luiz Felipe Scolari, aproveitando-se da data Fifa e antecipando a decisão do Campeonato Mineiro e a estreia na Libertadores.

A relação de Luiz Felipe tanto com o clube como com os torcedores era de grande desgaste. O treinador já chegou a xingar um torcedor na saída do aeroporto por conta deste haver sugerido a escalação de Alisson. Os xingamentos na arquibancada também não são infrequentes.