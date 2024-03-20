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Desligado

Atlético-MG anuncia que Felipão não é mais técnico do clube

A relação de Luiz Felipe tanto com o clube como com os torcedores era de grande desgaste. Edentro de campo, a equipe vinha de más atuações o que pesou contra o treinador

Publicado em 20 de Março de 2024 às 11:51

Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

20 mar 2024 às 11:51
Felipão ainda não conquistou nenhuma vitória no comando do Atlético-MG
Fim da linha. Felipão deve ser desligado do Galo ainda na manhã desta quarta feira (20) Crédito: Fernando Moreno/Divulgação
Felipão não é mais técnico do Atlético-MG. O clube mineiro anunciou em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira (20) o desligamento do treinador, que classificou o clube para a Libertadores deste ano, levou o time à final do Campeonato Mineiro, mas que foi mal avaliado pela pouca qualidade que sua equipe apresenta dentro de campo.
Segundo informações publicadas pela repórter Laura Rezende, do ge.globo, na última terça-feira (19) houve uma reunião na alta cúpula do Atlético-MG e eles teriam optado pela rescisão com Luiz Felipe Scolari, aproveitando-se da data Fifa e antecipando a decisão do Campeonato Mineiro e a estreia na Libertadores.
A relação de Luiz Felipe tanto com o clube como com os torcedores era de grande desgaste. O treinador já chegou a xingar um torcedor na saída do aeroporto por conta deste haver sugerido a escalação de Alisson. Os xingamentos na arquibancada também não são infrequentes. 
A passagem de Felipão pelo Atlético foi mediana, com 41 partidas disputadas, 19 vitórias, 10 empates e 12 derrotas. O que é pouco ante a um elenco robusto e qualificado. O contrato do professor com o alvinegro duraria até o fim deste ano.

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