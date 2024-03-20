Filho de ex-lutador do UFC, capixaba assina com o Benfica, de Portugal

Kaio Guimarães, de nove anos e filho de Marcelo Guimarães, ex-lutador do UFC, assinou com a categoria de base do Benfica. Diferentemente do pai, o pequeno esportista segue o sonho e a diversão na paixão do futebol.
Amante dos esportes, muito além da luta, Marcelo gostava mesmo do futebol. Quando mais novo, o ex-lutador recorda que apenas vivia jogando bola e demorou a se apaixonar pelas artes marciais. Kaio, de nove anos, nasceu nos Estados Unidos, enquanto o lutador competia no país. Já aposentado, o capixaba campeão dos pesos médios do Jungle Fight se mudou, se estabelecendo em Lisboa. Sendo assim, a proximidade entre dois de seus amores aumentou: a luta e o Kaio, o novo prodígio da família Guimarães, que passou a jogar pelo Benfica.
Outra pequena estrela, que vive o sonho de crescer no esporte, é Kaio Guimarães, o garoto que já frequenta a escolinha do Benfica há três anos. Atualmente, já habituado à camisa 'encarnada', o pequeno meia-atacante acompanha de perto o cotidiano no Estádio da Luz e conta que já conheceu grandes jogadores do clube lisboeta.
"Faz três anos que estou treinando nas escolas de futebol do Benfica. Nesse tempo, eu me dediquei para me destacar e conseguir uma vaga na categoria de base. Agora eu vou continuar me esforçando porque o nível é muito alto. Pude conhecer jogadores daqui (Benfica), como o Jan Vertonghen, o David Neres e o Otamendi. Foi muito bom conseguir falar com jogadores que eu antes só via na TV e nos videogames", contou Kaio ao ge.globo.
Muito além dos jogadores benfiquistas, Kaio ama o futebol e também se inspira em outros ídolos do futebol mundial. Recém-campeão mundial e oito vezes eleito o melhor jogador do mundo, Lionel Messi não foge da lista do pequeno jogador.
"Eu me inspiro no Kaká, por causa do estilo e da personalidade, que eu gosto muito. Mas daqueles que eu pude assistir jogando, o Lionel Messi é o que mais gostei de ver", completou o menino ao ge.globo.
Marcelo Guimarães, do Espírito Santo ao UFC
Um dos capixabas de maior história no MMA, Marcelo Guimarães foi lutador do UFC durante quatro anos consecutivos, após se destacar no Jungle Fight, conquistando o cinturão na maior competição de Artes Marciais Mistas do Brasil. Saindo do cenário nacional para ganhar espaço no cenário internacional, o 'Magrão' sofreu com lesões, que travaram a vitoriosa carreira profissional do capixaba.
"Mesmo aposentado, sempre estarei envolvido no mundo da luta, mas nem sempre foi assim. Quando tinha a idade dele, só pensava em jogar bola. A luta foi um interesse que veio bem depois. Agora, aposentado do MMA, tenho a oportunidade de ajudar atletas de ponta na Brave Fight Team, em Lisboa, e uma nova geração que tem tudo para brilhar", disse Marcelo ao ge.globo.
Desde 2016 longe dos octógonos, devido aos repetitivos problemas no joelho esquerdo, Marcelo não esquece a paixão que levou por 10 anos apenas profissionalmente. Após parar de competir nos Estados Unidos, se mudou com a família para Portugal, lugar no qual sedia uma academia para lapidar novos talentos do MMA. Do Espírito Santo ao Mundo, o então 'mestre Guimarães' afirma que a força de vontade é a chave para vencer as adversidades da vida.
"Hoje aos 40 anos, vejo que minha infância não era tão difícil assim e sou muito grato a Deus, a minha família e aos meus amigos de verdade. Todas as pessoas, independente de sua condição financeira, tem a capacidade de enfrentar os desafios da vida e chegar no topo, seja nos estudos, no esporte ou no trabalho. A diferença vai ser o quanto você vai se dedicar, o quanto está disposto a se sacrificar pelo seu sonho dia e noite. E principalmente, fazer boas escolhas", disse o 'Magrão' capixaba ao ge.globo.