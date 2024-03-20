Filho de ex-lutador do UFC, capixaba assina com o Benfica, de Portugal

Kaio Guimarães, capixaba do Benfica Crédito: Arquivo Pessoal

Kaio Guimarães, de nove anos e filho de Marcelo Guimarães, ex-lutador do UFC, assinou com a categoria de base do Benfica. Diferentemente do pai, o pequeno esportista segue o sonho e a diversão na paixão do futebol.

Amante dos esportes, muito além da luta, Marcelo gostava mesmo do futebol. Quando mais novo, o ex-lutador recorda que apenas vivia jogando bola e demorou a se apaixonar pelas artes marciais. Kaio, de nove anos, nasceu nos Estados Unidos, enquanto o lutador competia no país. Já aposentado, o capixaba campeão dos pesos médios do Jungle Fight se mudou, se estabelecendo em Lisboa. Sendo assim, a proximidade entre dois de seus amores aumentou: a luta e o Kaio, o novo prodígio da família Guimarães, que passou a jogar pelo Benfica.

Kaio Guimarães, capixaba do Benfica Crédito: Arquivo Pessoal

Outra pequena estrela, que vive o sonho de crescer no esporte, é Kaio Guimarães, o garoto que já frequenta a escolinha do Benfica há três anos. Atualmente, já habituado à camisa 'encarnada', o pequeno meia-atacante acompanha de perto o cotidiano no Estádio da Luz e conta que já conheceu grandes jogadores do clube lisboeta.

"Faz três anos que estou treinando nas escolas de futebol do Benfica. Nesse tempo, eu me dediquei para me destacar e conseguir uma vaga na categoria de base. Agora eu vou continuar me esforçando porque o nível é muito alto. Pude conhecer jogadores daqui (Benfica), como o Jan Vertonghen, o David Neres e o Otamendi. Foi muito bom conseguir falar com jogadores que eu antes só via na TV e nos videogames", contou Kaio ao ge.globo

Kaio tirou foto com David Neres, atualmente jogador do Benfica Crédito: Arquivo Pessoal

Muito além dos jogadores benfiquistas, Kaio ama o futebol e também se inspira em outros ídolos do futebol mundial. Recém-campeão mundial e oito vezes eleito o melhor jogador do mundo, Lionel Messi não foge da lista do pequeno jogador.

"Eu me inspiro no Kaká, por causa do estilo e da personalidade, que eu gosto muito. Mas daqueles que eu pude assistir jogando, o Lionel Messi é o que mais gostei de ver", completou o menino ao ge.globo.

Marcelo Guimarães, do Espírito Santo ao UFC

Marcelo Guimarães na pesagem do UFC 196 Crédito: Jason Silva

Um dos capixabas de maior história no MMA, Marcelo Guimarães foi lutador do UFC durante quatro anos consecutivos, após se destacar no Jungle Fight, conquistando o cinturão na maior competição de Artes Marciais Mistas do Brasil. Saindo do cenário nacional para ganhar espaço no cenário internacional, o 'Magrão' sofreu com lesões, que travaram a vitoriosa carreira profissional do capixaba.

"Mesmo aposentado, sempre estarei envolvido no mundo da luta, mas nem sempre foi assim. Quando tinha a idade dele, só pensava em jogar bola. A luta foi um interesse que veio bem depois. Agora, aposentado do MMA, tenho a oportunidade de ajudar atletas de ponta na Brave Fight Team, em Lisboa, e uma nova geração que tem tudo para brilhar", disse Marcelo ao ge.globo.

Marcelo Guimarães e seu filho Kaio, do Benfica Crédito: Arquivo Pessoal

Desde 2016 longe dos octógonos, devido aos repetitivos problemas no joelho esquerdo, Marcelo não esquece a paixão que levou por 10 anos apenas profissionalmente. Após parar de competir nos Estados Unidos, se mudou com a família para Portugal, lugar no qual sedia uma academia para lapidar novos talentos do MMA. Do Espírito Santo ao Mundo, o então 'mestre Guimarães' afirma que a força de vontade é a chave para vencer as adversidades da vida.