Técnico do Rio Branco aponta episódio de racismo em partida no Kleber Andrade

O torcedor era do próprio Rio Branco e arremessou um objeto não identificado ao campo para atingir o técnico. A família do treinador conseguiu filmar o indivíduo, de cerca de 60 anos, mas que por não o haver registrado proferindo as ofensas, não pretende judicializar o caso

Rodrigo César é o técnico do Rio Branco . (Reprodução/Instagram @treinadorodrigocesar)

Vitor Antunes Reporter / [email protected]

Classificação do Rio Branco é ofuscada por acusação de racismo. Técnico do Capa Preta, Rodrigo Cesar, relatou que uma pessoa no estádio o chamou de "macaco" durante a partida, ocorrida neste ultimo domingo (17), contra o Nova Venécia, no Estádio Kléber Andrade em Cariacica. Na partida, o Rio Branco empatou com o Leão e avançou para as semis.

Segundo relatado pelo treinador à nossa reportagem o torcedor era do próprio Rio Branco, e arremessou um objeto não identificado ao campo para atingi-lo. A família do profissional conseguiu filmar o indivíduo, de cerca de 60 anos, mas que por não o haver registrado proferindo as ofensas, não pretende judicializar o caso, mas fazer apenas uma conscientização sobre o assunto.

De acordo com o treinador em post no Instagram, "A felicidade de ontem pela classificação do Rio Branco para a semifinal do Capixabão ficou dividida com a tristeza e a indignação. Durante o jogo, fui atacado com gritos racistas de “macaco” por uma pessoa no estádio. Minha família estava presente e testemunhou tudo, triste e sem acreditar que aquilo estivesse acontecendo".

O treinador destacou para A Gazeta que recebeu apoio do clube e que a torcida também se solidarizou. Em suas redes sociais ele complementou que " O Rio Branco, sempre na luta contra à discriminação, está me dando total apoio. Deixo registrado também que a postura criminosa deste indivíduo não representa a imensa torcida capa-preta, que também luta contra a discriminação". Porém, ressalta Rodrigo, que é fundamental que eventos como nesse não se repitam. "O autor dos insultos deve ser punido, porque precisamos ter tolerância zero diante de episódios como esse".

Aceito críticas no futebol, faz parte do jogo, mas o que aconteceu foge totalmente do aceitável Rodrigo César • Técnico do Rio Branco

Ante à repercussão, o Rio Branco soltou na manhã da segunda-feira (18) uma nota oficial sobre o assunto. "O Rio Branco se manifesta para condenar o ataque de racismo sofrido pelo treinador Rodrigo César na tarde de domingo e reforçar o apoio ao nosso profissional. (...) O time, que possui raízes históricas no combate à discriminação, está prestando todo apoio ao treinador, atuando também para identificar e denunciar formalmente o autor dos insultos racistas e de ódio para as autoridades. O caso não ficará restrito apenas nesta nota de repúdio, pois clube e treinador buscarão a devida punição ao criminoso e (...) a postura criminosa deste indivíduo não representa, em hipótese alguma, a imensa torcida capa-preta, que também possui histórico de luta contra a discriminação.

Ainda segundo o Rio Branco, o clube "foi fundado em 1913 por jovens que eram proibidos de jogar futebol nos clubes que não aceitavam negros. (...) Seguiremos lutando para que o futebol seja exemplo de atitude, de punição e de ações concretas contra o racismo".

