Vai pegar fogo!

Confira as equipes classificadas para as semifinais do Campeonato Capixaba

Com a classificação do Rio Branco neste domingo (17), todos os confrontos da penúltima fase da competição estão definidos

2 min de leitura min de leitura

Semifinais do Capixabão vão contar com três equipes da Grande Vitória e uma do interior. (Laila Pecorari/Rio Branco e Clara Fafá/Vitória FC)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

As semifinais do Campeonato Capixaba 2024 estão definidas. Com a classificação do Rio Branco na tarde deste domingo (17) sobre o Nova Venécia, conhecemos as quatro equipes que irão disputar as duas vagas para a grande decisão. Além do próprio Capa-Preta, Vitória, Rio Branco de Venda Nova e Porto Vitória avançaram de fase. Confira os duelos abaixo.

Semifinal 1

Rio Branco x Porto Vitória

Semifinal 2

Vitória x Rio Branco-VN

Como chegaram

O Rio Branco da Capital conquistou a vaga após eliminar o Nova Venécia nas quartas de final, pelo placar de 3 a 2 no agregado. Vitória por 2 a 1 no jogo de ida e empate por 1 a 1 na volta no Kleber Andrade. Já o Porto Vitória, rival do Capa-Preta, chegou às semis usando a vantagem adquirida na primeira fase. Perdeu o primeiro jogo para o Jaguaré por 3 a 2 e devolveu o placar na volta com um gol no fim - a igualdade no placar agregado classificou a equipe serrana.

No outro confronto temos Vitória e Rio Branco de Venda Nova. O Alvianil de Bento Ferreira fez uma primeira fase ruim e enfrentou o atual Tricampeão Capixaba nas quartas, o Real Noroeste. Apesar do favoritismo do rival, a equipe não tomou conhecimento dos Merengues e venceu as duas partidas, a primeira por 3 a 1 no Salvador Costa e a segunda por 4 a 2 no Rochão. O Brancão Polenteiro também despachou um rival tradicional. Após empate sem gols em Venda Nova, o Rio Branco venceu a Desportiva por 1 a 0 no Araripe e conquistou a vaga.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta