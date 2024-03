Deu para o gasto

Rio Branco empata com o Nova Venécia, mas está nas semifinais do Capixabão

Com atuação ruim, Capa-Preta fica no 1 a 1, mas avança por ter vencido a partida de ida por 2 a 1 fora de casa

Rio Branco marcou o gol de empate nos minutos finais da partida. (Laila Pecorari/Rio Branco )

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

O Rio Branco está nas semifinais do Campeonato Capixaba. O Capa-Preta conquistou a vaga após o empate com o Nova Venécia em 1 a 1 na tarde deste domingo (17), no Kleber Andrade, em Cariacica. O time da Capital avançou por conta da vantagem construída na primeira partida - venceu por 2 a 1 fora de casa.

Mesmo com a vaga garantida na próxima fase, o torcedor não gostou do que viu no estádio. O Rio Branco não teve uma boa atuação diante da sua torcida, que compareceu em um bom número. Sofreu um gol logo aos 9 minutos de jogo, marcado por João Victor, e viu o Nova Venécia criar as melhores chances durante todo o primeiro tempo.

Na segunda etapa, com as mexidas do treinador Rodrigo César, principalmente a entrada do volante Ferrugem, o time melhorou e passou a atacar mais a meta adversária. Porém, na parte final da partida o Leão do Norte voltou a ter o controle das ações, pois precisava do segundo gol para avançar. No entanto, foi mais vontade do que qualidade: nenhuma das equipes teve uma tarde muito inspirada. No final, ainda houve tempo para o Capa-Preta marcar o gol de empate, marcado pelo meia Carlos Vitor em um contra-ataque nos últimos instantes.

Classificado, o Rio Branco agora se prepara para enfrentar o Porto Vitória, partida prevista inicialmente para o próximo sábado (23), com local ainda a definir. Já o Nova Venécia se despede da competição e do futebol capixaba em 2024, pois a equipe decidiu não disputar a Copa Espírito Santo e não tem mais nenhum torneio no calendário.

