Rio Branco perde para o Vila Nova-GO e está fora da Copa Verde

Jogando fora de casa, o Capa-Preta não resistiu à pressão da equipe goiana e foi derrotado por 1 a 0, com gol de Luciano Naninho

Fim da linha para o Rio Branco na Copa Verde. O Capa-Preta foi derrotado por 1 a 0 pelo Vila Nova-GO e está eliminado da competição nas oitavas de final. A partida única aconteceu na noite desta terça-feira (12), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, casa do Tigre de Goiânia.

A partida começou boa para os capixabas. Nos primeiros 15 minutos, o Rio Branco conseguiu pressionar a saída de bola do Vila Nova-GO e conseguiu criar boas oportunidades de gol com o atacante Maranhão. No entanto, depois da pressão inicial, o Capa-Preta não conseguiu manter o ímpeto e passou a ser dominado pela equipe da casa, que só não abriu o placar porque Neguete operou um verdadeiro milagre.

O segundo tempo começou da pior forma possível. Logo nos minutos iniciais, Luciano Naninho recebeu livre na área após bate e rebate e completou para o fundo da rede. Precisando empatar o jogo, a equipe do Espírito Santo se lançou ao ataque e passou a ter mais a posse, enquanto o Vila se limitava aos contra-ataques, que de vez em quando levavam perigo. Os esforços do time visitante foram insuficientes e o placar permaneceu 1 a 0 para os donos da casa.

A próxima partida do Rio Branco é no próximo domingo (17). O Capa-Preta enfrenta o Nova Venécia pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Capixaba 2024. A equipe venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e recebe o Leão do Norte no Kleber Andrade, às 15h30, podendo perder por até 1 gol de diferença para garantir a classificação.