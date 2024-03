Alvianil em vantagem

Vitória vence o Real Noroeste na ida das quartas do Capixabão

Alvianil de Bento Ferreira foi superior por toda a partida e conquistou a importante vantagem do empate para o jogo da volta em Águia Branca

3 min de leitura min de leitura

João Paulo marcou um dos gols do Vitória sobre o Real Noroeste. ( Henrique Montovanelli/FES )

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

Domínio. Essa palavra resume bem o que foi a atuação do Vitória na noite desta segunda-feira (11) no Salvador Costa. O Alvianil de Bento Ferreira venceu o Real Noroeste por 3 a 1 pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba, e mais do que isso, entregou uma atuação que o torcedor não via desde o começo do torneio.

O favoritismo era do Real Noroeste. Atual tricampeão capixaba, os Merengues terminaram a primeira fase na segunda colocação, um ponto atrás do líder Rio Branco. Por outro lado, o Vitória vinha de uma fase muito ruim - não vencia desde a segunda rodada, diante do Serra - e ficou em sétimo lugar na fase de classificação.

O Jogo

No entanto, esse favoritismo não saiu do papel. Jogando em casa e contando com o apoio da torcida, que compareceu em bom número apesar do horário, o Alvianil foi para cima do rival desde o começo do jogo. Criou as melhores chances e chegou a abrir o placar logo no começo, mas a arbitragem marcou falta polêmica na orgiem da jogada. A anulação não abateu a equipe, que logo aos 12 minutos tirou o zero do placar com Zé Carlos, que finalizou após boa jogada de Carlinhos.

Aos 23 minutos, um problema. O volante Alysson Caucaia, do Vitória, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Porém, o Alvianil não sentiu a expulsão e continuou tendo o controle das ações e criando oportunidades. Aos 29 minutos, a torcida ficou na bronca com a arbitragem que não marcou pênalti após o atacante Zé Carlos cair em dividida com o zagueiro Morais, do Real Noroeste.

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro. Mesmo com um a menos, o Vitória seguiu buscando o segundo gol, que veio logo aos 3 minutos. Carlinhos fez mais uma linda jogada e assistiu ao meia João Paulo, que completou para o fundo do gol. Precisando diminuir o placar, o Real Noroeste passou a ter mais a posse de bola, mas a posse não se converteu em oportunidades de gol. Os donos da casa mantiveram o controle do jogo e não cederam espaços para o ataque merengue. Na reta final da partida, o Real conseguiu descontar com uma cobrança de falta de Robert, que contou com uma falha do goleiro Yuri.

No último lance da partida ainda deu tempo do Vitória fazer mais um gol e sacramentar o bom resultado. Foguete em cobrança de falta deu números finais à partida: 3 a 1 Vitória.

Com uma vantagem de dois gols, o Vitória pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta que garante a classificação. Por ter se classificado em uma posição melhor, o Real Noroeste tem a vantagem de jogar por um empate no placar agregado, com isso, os Merengues precisam vencer o Alvianil por pelo menos dois gols de diferença para conquistar a vaga para as semifinais. A partida decisiva acontece no próximo sábado (16), às 19h, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta