Entrevista

Após seis anos, capixaba deixa a Europa e vai jogar na Malásia

O lateral-esquerdo Murilo Henrique conversou com a reportagem e falou sobre a mudança, a temporada passada e um possível retorno ao Espírito Santo no futuro

3 min de leitura min de leitura

Murilo Henrique vai jogar no Johor Darul, atual decacampeão da Malásia. (Divulgação/Johor Darul)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

Muitos atletas de futebol sonham em se destacar no país de origem, outros optam em ir para outros continentes para buscar a realização, como o caso do linharense Murilo Henrique. O lateral-esquerdo de 28 anos deixou a Finlândia após seis temporadas e vai atuar pelo Johor Darul, da Malásia. O atleta construiu a sua carreira atuando pelo futebol europeu, mas agora vai mudar de ares.

O capixaba se profissionalizou em Portugal, defendendo a equipe B do Varzim, em 2014. Após o processo de profissionalização, retornou ao Brasil para defender Linhares e Rio Branco, entre 2015 e 2016. No mesmo ano, retornou à Europa para atuar no Areas e Ourense, ambos da Espanha. Nos últimos anos, atuou por HJK e SJK, ambos da Finlândia, e ao final da última temporada se despediu rumo à Malásia.

A nova equipe de Murilo é uma das mais tradicionais do país. Eles são os atuais decacampeões nacionais, ou seja, conquistaram a Liga da Malásia nos últimos 10 anos de maneira consecutiva. O elenco do clube conta com algumas figuras brasileiras conhecidas, como o atacante Diogo, ex-Portuguesa, Santos, Flamengo e Palmeiras, e o zagueiro Maurício, que atuou no Palmeiras, Sporting, Lazio e Spartak de Moscou, além do atacante Bergson, revelado pelo Grêmio e com passagens por Ceará e Fortaleza.

Em entrevista exclusiva para A Gazeta, Murilo Henrique revelou o motivo de ter deixado a equipe finlandesa mesmo com tanto sucesso no país. "Foi uma decisão bem tranquila, eu já tinha o propósito de mudar de ares após três anos na Finlândia, conquistando, me destacando, era o fim do ciclo, e graças a Deus apareceu a oportunidade no Johor, um bom contrato e uma boa duração de dois anos, onde me dá também uma segurança e estabilidade. Estou muito feliz e motivado com a oportunidade", contou.

Um problema enfrentado pelos jogadores que atuam em um país diferente é a comunicação. Porém, Murilo afirma que isso não tem sido uma barreira, por conta da língua predominante na Malásia e pela abundância de estrangeiros no elenco. "Aqui se fala muito o inglês, então a comunicação acaba sendo bem tranquila. E, claro, como eu disse anteriormente, com uma grande quantidade de estrangeiros, acaba sendo mais fácil também por conta do espanhol", afirmou.

Murilo será mais um brasileiro no elenco do Johor Darul. (Divulgação/Johor Darul)

Passagem pela Finlândia

Foram seis anos na Finlândia. Primeiro, foi contratado pelo SJK, no final de 2020, sendo eleito o melhor lateral do país. Depois, se transferiu para o HJK, outra equipe tradicional finlandesa, onde também atuou bem - foram 33 jogos, 1 gol e 6 assistências. Foi por este clube que Murilo marcou um importante gol pela fase de classificação da Liga dos Campeões de 2022.

Acho que foi o gol mais importante da minha carreira. Com ele, fomos aos pênaltis e conseguimos passar de fase, seguindo nosso caminho até a fase de grupos da Liga Europa. Fico muito feliz em ter conseguido ajudar o clube a fazer história Murilo Henrique • Lateral do Johor Darul, à época no HJK

Murilo Henrique, natural de Linhares, marcou gol importante na Liga dos Campeões. ( HJK Helsinki/Divulgação)

Em 2023, o SJK decidiu repatriar Murilo com o objetivo de lutar pelo título finlandês. A conquista não veio, mas o lateral capixaba teve excelentes números individuais na temporada. Foram 67 jogos, 2 gols e 21 assistências. "Individualmente foi muito boa (a temporada). Pude jogar 90% das partidas e com números positivos. Para atual temporada, novos ares, nova casa, espero ter o mesmo ou maior sucesso que tive na Finlândia, com títulos, e podendo ajudar meus companheiros a alcançar os nossos objetivos", declarou.

Retorno ao ES?

Entre os anos de 2015 e 2016, Murilo teve e oportunidade de atuar por duas equipes do Espírito Santo: o Rio Branco e o Linhares, time de sua cidade natal. Agora na Malásia, o capixaba não fecha as portas para, no futuro, retornar ao Estado, apesar de ter um bom contrato no atual clube e pretender cumpri-lo.

"Planejei muito tempo a minha vinda ao mundo asiático, estou feliz aqui, espero poder corresponder dentro de campo e permanecer por aqui por bastante tempo. Sobre uma volta ao estado, tive um contato que me deixou muito feliz em dezembro, e agradeço porque tenho um carinho enorme pelo clube, mas ainda não era o momento, no futuro com certeza se tiver oportunidade eu ficaria muito feliz e realizado", contou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta