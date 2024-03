Capixabão

Rio Branco vence o Nova Venécia fora de casa e larga na frente nas quartas

Capa-Preta abre uma vantagem de 2 a 1 no confronto e joga a partida de volta em casa, podendo perder por 1 gol de diferença na volta para avançar

Kieza marcou um dos gols do Rio Branco na partida. (Laila Pecorari/Rio Branco)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

O Rio Branco largou na frente nas quartas-de-final do Campeonato Capixaba 2024. A equipe Capa-Preta não tomou conhecimento do Nova Venécia e venceu por 2 a 1, construindo uma vantagem importante para o jogo da volta. Agora, o clube da Capital pode até perder por 1 gol de diferença para conquistar a vaga na próxima fase da competição.

O placar foi aberto logo no começo do jogo. Aos 7 minutos da primeira etapa, Ferrugem recebeu bom cruzamento rasteiro de Rodrigo Carioca e bateu forte para o fundo da rede. Depois do gol, o Rio Branco começou a administrar o resultado e chamou o Nova Venécia para cima, que teve algumas oportunidades para empatar. No entanto, como "quem não faz, leva", o Capa-Preta foi lá e fez. Já nos acréscimos, Augusto Potiguar colocou a bola na cabeça de Kieza, que apenas completou para ampliar o placar.

No segundo tempo, o rendimento das duas equipes caiu por conta do calor. Foram poucas oportunidades de gol, com exceção de um momento ao final da partida. Após bom passe, Edinho recebeu de frente para o gol e foi bloqueado. Na sobra, Matheus Costa chutou em cima do goleiro e a bola sobrou para Bruno Cosendey, que cabeceou em cima do goleiro veneciano. Nos últimos lances, sobrou tempo para o Leão do Norte diminuir com Tico, após bate e rebate na área Capa-Preta.

Agora as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (17), às 15h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Com a vantagem construída na ida, o Rio Branco pode até perder por 1 gol de diferença para o Nova Venécia para ficar com a vaga nas semifinais do Capixabão. Já o Leão precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar.

