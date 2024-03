Clubes capixabas prestam homenagens às mulheres nas redes sociais

Principais equipes do Espírito Santo publicaram mensagens de consciência neste Dia Internacional da Mulher

Hoje, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Uma data comemorativa, mas principalmente de consciência. Diante disso, alguns clubes capixabas publicaram mensagens em suas redes sociais em homenagem às torcedoras do Espírito Santo e de todo Brasil, além de pedirem por igualdade e respeito no futebol, um esporte predominantemente machista. Confira abaixo todas as publicações.