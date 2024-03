Campeonato Capixaba 2024: definidos os confrontos das quartas de final

De acordo com o regulamento, nas quartas de final, os quatro primeiros colocados (Rio Branco-ES, Real Noroeste, Desportiva Ferroviária e Porto Vitória) têm vantagem de jogar pela igualdade na soma do placar agregado

Oito clubes ainda seguem na disputa pelo título do Campeonato Capixaba 2024 e pelas vagas para as Copas Verde e do Brasil e para a Série D do Brasileirão 2025. A primeira fase do Estadual chegou ao fim, neste sábado (2), e foram definidos os confrontos das quartas de final.