Veja os 10 times que confirmaram participação na Copa Espírito Santo 2024

Torneio, que tem previsão para iniciar no dia 27 de abril, terá novo formato aprovado na segunda reunião do Conselho Arbitral, realizada nesta segunda-feira (4)

A Copa Espírito Santo 2024 terá a participação de 10 times e um novo formato de disputa. A definição saiu na segunda reunião do Conselho Arbitral, realizada na tarde desta segunda-feira, por videoconferência. O torneio está previsto para ter início no dia 27 de abril e a tabela será publicada no dia 14 de março.

Em 2024, o torneio terá uma nova fórmula de disputa. No arbitral, a maioria dos clubes votou a favor da proposta de fórmula de disputa apresentada pela Desportiva. De acordo com o novo formato, todos os dez times se enfrentam na primeira fase, em turno único. Os oito melhores avançam para a segunda fase, que terá duas chaves com quatro times em cada. A Chave A terá o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo colocados da primeira fase. Já a Chave B será composta pelo segundo, terceiro, sexto e sétimo colocados. Os times da Chave A enfrentam os da Chave B, em turno e returno, e apenas os líderes de cada grupo avançam para a grande final, disputada em jogo único, no estádio estadual Kleber Andrade.