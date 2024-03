Copa ES 2024 já tem 8 times confirmados e aguarda resposta de 8 indecisos

Competição começa em abril, mas equipes têm até às 11h, da próxima segunda-feira (4) para confirmarem a participação

Como previsto no calendário de competições, a Copa Espírito Santo 2024 tem início previsto para o dia 27 de abril. A data foi definida na primeira reunião do Conselho Arbitral, que foi realizada essa semana, por videoconferência.

Os times têm até às 11h, da próxima segunda-feira, dia 4 de março, para confirmarem participação. No mesmo dia, será realizado um novo arbitral para definição da fórmula de disputa. A tabela da competição será publicada no dia 14 de março.

No ano passado, 12 clubes participaram do torneio. Porém, esse ano, ainda é incerto que a competição tenha o mesmo número de times. O ge es entrou em contato com representantes de 22 clubes, das Séries A e B do Estadual. Destes, apenas oito confirmaram que vão jogar a Copa ES: Rio Branco, Desportiva Ferroviária, Vitória, Porto Vitória, Sport-ES, Capixaba, Linhares e Vilavelhense.

Executivo da SAF da Desportiva, Gabriel Serafim afirma que a montagem do elenco para o Campeonato Capixaba previa também a participação do time na Copa Espírito Santo. "Sem dúvida, a Desportiva Ferroviária vai participar da Copa Espírito Santo. Desde a montagem desse elenco atual, nós já tínhamos uma previsão de continuidade. Temo atletas performando bem no Campeonato Capixaba e certamente serão utilizados na Copa ES. Desde o início do projeto, a gente já pensou nessa continuidade. Obviamente, potenciais mudanças poderão ocorrer, principalmente por circunstâncias de mercado, dentro, mais uma vez, de premissas que a gente tem no projeto. Porém, não vamos deixar de olhar no mercado", pontuou.