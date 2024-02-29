Edinho brilha, Rio Branco bate o Real Noroeste e avança na Copa Verde

Edinho foi novamente decisivo para o Rio Branco Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco

O Rio Branco venceu o Real Noroeste por 2 a 1, em pleno estádio José Olímpio da Rocha. Com direito a gol decisivo de Edinho, na noite desta quarta-feira, o Capa-Preta garantiu a vaga nas oitavas de final.

No primeiro tempo, após Aloísio cruzar na área e encobrir o goleiro merengue, o zagueiro Felipe Alves completou contra a própria meta, em disputa com Kieza, que estava adiantado. Ainda na etapa inicial, o Real Noroeste empatou o duelo em chute de fora da área marcado por Lausen.

No segundo tempo, já se encaminhando ao fim do jogo, Edinho foi decisivo. O centroavante alvinegro recebeu em contra-ataque, tabelou com Matheus Costa e fez um golaço, driblando o goleiro adversário e superando outros três defensores que estavam na linha do gol.