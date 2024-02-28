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Porto Vitória é goleado pelo Fluminense na Copa do Brasil Sub-17 e está eliminado

Equipe capixaba se despede da competição após perder pelo placar de 4 a 0 para o Tricolor das Laranjeiras

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2024 às 17:36
Fluminense x Porto Vitória, pela Copa do Brasil Sub-17
Fluminense x Porto Vitória, pela Copa do Brasil Sub-17 Crédito: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC
O Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17 2024. Na tarde desta quarta-feira, o time juvenil do Tricolor goleou o Porto Vitória, do Espírito Santo, por 4 a 0, no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias, e ficou com a vaga.
No primeiro tempo, o Fluminense abriu o placar. Aos 22 minutos, Matheus Reis recebeu um passe de Isaque, entrou na área pelo lado direito e acertou um chute no ângulo do goleiro Zanella. No segundo tempo, o Tricolor garantiu a classificação. Aos nove minutos, após um cruzamento de Kevin, Isaque fechou na pequena área e tocou por sobre o goleiro.
O terceiro gol saiu aos 20. Isaque fez um lançamento da direita, a defesa do Porto Vitória falhou e Riquelme Felipe concluiu. Estava muito fácil para o time carioca, que chegou ao quarto, aos 33 minutos, com Erick Silva, que veio do banco.

O jogo

Melhor durante todo o primeiro tempo, o Fluminense poderia ter ido para o vestiário com uma vantagem maior que o 1 a 0. O Tricolor quase abriu o placar, em uma finalização de Matheus Reis, que acertou a trave direita do goleiro Zanella. No lance seguinte, aos 22 minutos, Gabriel Renan recebeu na área, acertou um lindo chute e deixou o Flu na frente.
Antes do apito final do primeiro tempo, o atacante Isaque quase marcou um gol de placa. O jogador recebeu um lançamento na entrada, fez o domínio, deu um lençol no goleiro, mas finalizou fraco, possibilitando que o defensor do Porto tirasse a bola em cima da linha.
Gabriel Renan, do Fluminense Sub-17
Gabriel Renan, do Fluminense Sub-17 Crédito: LEONARDO BRASIL/ FLUMINENSE FC
Logo no início da segunda etapa, Matheus Reis entrou na área, mas finalizou em cima do goleiro Zanella, que saiu do gol para diminuir as opções do atacante do Flu. Mas, não demorou muito para sair o segundo gol, aos nove minutos, com Isaque.
Aos 20, Riquelme Felipe fez o terceiro e, aos 33 minutos, Erick Silva marcou o quarto. Antes do fim, o Flu ainda desperdiçou pelo menos três chances claras de ampliar e ainda viu o Porto ficar com um jogador a menos, após a expulsão do volante Samuel.

Goiás ou Vasco no caminho do Flu

Nas oitavas de final, da Copa do Brasil Sub-17 2024, o Fluminense vai enfrentar o vencedor do confronto entre Goiás e Vasco, que acontece nesta quinta-feira. A partir das oitavas, a competição passa a ser disputada em dois jogos, previstos para os dias 06 e 13 de março. Em caso de empate, na soma dos resultados das duas partidas, a definição da vaga será nas cobranças de pênaltis.
O Fluminense ainda busca o seu primeiro título da Copa do Brasil Sub-17. Em duas oportunidades - 2018 e 2020 -, o Tricolor foi derrotado na decisão e ficou com o vice-campeonato.

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